En sexenio de AMLO personas sin estudios alcanzan los 28 millones; México incapaz de frenar rezago educativo (21:30 h)

Oaxaca de Juárez, 19 de agosto. Los resultados del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA), en su lucha contra el rezago educativo, fueron deficientes durante los últimos siete años: en la mayoría de los periodos no alcanzaron las metas de Usuarios que Concluyen Nivel (UCN), incluso se observaron descensos en estos.

En cuatro años del lapso 2015-2021, los logros del INEA en el nivel inicial –etapa de alfabetización en personas de 15 años o más – no cumplieron con los objetivos planteados por la Secretaría de Educación Pública (SEP); además, de 2016 a 2020 el organismo matriculó reducciones consecutivas en los UCN.

Respecto al grado de primaria, los propósitos anuales no se realizaron en seis de los siete años del tiempo mencionado; asimismo, únicamente enlistó aumentos en los Usuarios que Concluyen Nivel en 2017 y 2021.

La situación fue similar en la secundaria, debido a que en cinco años el ente de la SEP no llegó a las metas establecidas, y solo en un par registró incrementos de graduados, así lo revela información del propio instituto.

Es preocupante el rezago educativo en las personas adultas, lo ha sido durante mucho tiempo; su abatimiento se encuentra estancado, aseveró a Publimetro Sylvia Irene Schmelkes del Valle, maestra en Investigación y Desarrollo Educativo por la Universidad Iberoamericana.

Históricamente, abundó la investigadora, nuestro sistema educativo no atiende a dicho grupo de la población, tampoco garantiza su derecho a un aprendizaje de calidad. La disminución del problema, dijo, no se da por los programas del INEA, sino por los esfuerzos realizados para escolarizar a los jóvenes.

“Esto lo que nos dice es que el INEA tiene graves dificultades para abatir el rezago educativo de la población adulta en el país, lo cual se explica porque el INEA ha sufrido, desde hace mucho tiempo, un descenso continuo de su presupuesto”, señaló Schmelkes del Valle.

El Instituto Nacional para la Educación de los Adultos recibió tres mil 173.3 millones de pesos en 2015 para su funcionamiento. No obstante, en 2019 sus recursos económicos llegaron a dos mil 107.3 millones de pesos; para 2022 solo le aprobaron mil 694.6 millones de pesos, según datos del Presupuesto de Egresos de la Federación.

Se debería priorizar en el sistema educativo a los adultos no escolarizados, y no se hace; ello se demuestra en el dinero del INEA, pues en su reducción se refleja cómo pierde importancia en las prioridades del gobierno, indicó la especialista de la Ibero.

Un abandono del Estado

El derecho a la educación no es exclusivo para los jóvenes, también aplica para las personas que no lo recibieron cuando tenían la edad para hacerlo, subrayó Sylvia Irene Schmelkes. Las estadísticas reflejan un incumplimiento de este derecho, es como un abandono por parte del Estado, sentenció.

“El INEA tiene la obligación de atender el rezago educativo del país, entonces, por ese fin cuenta con programas de alfabetización y de primaria y secundaria para adultos; es una institución que está destinada a ofrecer estas oportunidades a aquellos que se les terminó la edad legal de la escolarización”, apuntó la investigadora.

En 2019 se registraron 27.9 millones de personas de 15 años o más con rezago educativo –4.4 millones analfabetas, 8.09 millones sin primaria y 15.4 millones sin secundaria–; esta cifra aumentó en 2021: se enlistaron 28.03 millones de mexicanos –4.3 millones analfabetas, 8.03 millones sin primaria y 15.6 millones sin secundaria–, de acuerdo con información del INEA.

Distintos factores generan el rezago educativo en adultos. Los principales son condiciones de marginación, lejanía entre la vivienda y las escuelas, necesidad de trabajar desde temprana edad y el no hablar castellano

“Es un número mayor que el de los inscritos en educación básica, que son 24.3 millones de personas. Eso nos da una idea de las dimensiones del problema, el cual es histórico porque abarca desde los 15 años hasta más de los 90 en quienes por alguna razón no tuvieron acceso al derecho a la educación”, finalizó Schmelkes del Valle.

Aprendizaje y bienestar de alumnos no es prioridad de la SEP

El organismo Mexicanos Primero denunció la falta de protocolos para prevenir contagios, sin medidas de bioseguridad, sin agua ni infraestructura para las clases.

Laura Ramírez, directora de activación, precisó que este ciclo escolar significaba el mayor desafío para el sistema educativo, y la oportunidad para identificar y buscar a las y los estudiantes ausentes, recuperar aprendizajes perdidos, resaltar otros aprendizajes que se dieron en casa, mantener un vínculo fuerte con las familias y acompañar y formar a las y los docentes en el tema socioemocional para que a su vez, ellas y ellos pudieran hacerlo con sus estudiantes.

Sin embargo, dijo, no fue así: “el ciclo está por terminar y las escuelas no cuentan con los insumos necesarios para la bioseguridad. La campaña de vacunación de NN desde los 5 años apenas empieza y el proceso ha sido lento por falta de las dosis necesarias para llegar a cada rincón del país; y como si esto no fuera suficiente, las recientes decisiones de la Secretaría de Educación Pública corroboran que el aprendizaje y bienestar de NNA no es su prioridad”.

La medida de no reprobación es una manera evitar la repetición; sin embargo, de nada sirve tener una calificación aprobatoria si es sólo un número vacío que detrás no tiene ningún aprendizaje. Es una simulación porque no da cuenta de si las y los estudiantes aprendieron y dónde necesitan estrategias focalizadas para recuperar aprendizajes y desarrollar todas sus habilidades. Es un golpe a la equidad porque amplía la brecha entre quienes aprenden y quienes no.— Precisó.

Por su parte, el director de judicialización de esta organización, Fernando Alcázar, dijo que a la SEP no le interesan las NNA por las razones antes mencionadas y porque ni siquiera ha cumplido una resolución judicial que ha ordenado emitir protocolos obligatorios y dotar de insumos a las escuelas para dar seguridad a estudiantes y maestros en el regreso a clases presenciales.

“A la SEP y a Salud se les ordenó judicialmente, no una, ni dos, sino tres veces… y a la fecha no ha cumplido. Por el contrario, tras la emisión de la sentencia de amparo que ordenaba lo antes mencionado, en vez de cumplir con la garantía de espacios seguros en los planteles escolares, tanto la SEP como Salud han apelado esta decisión del Juez. Las autoridades están en su derecho de recurrirla, pero no deja de sorprender la energía con la que prefieren seguir alargando un juicio cuya sentencia es una victoria para los derechos de niñas, niños y adolescentes”.

Laura Ramírez aseguró que un ciclo escolar completo es fundamental para garantizar el derecho a aprender. “Las autoridades fracasaron en este ciclo… recortar los días del calendario y ponerles 6 de calificación es transferir el problema del rezago escolar sin considerar que la garantía del derecho a aprender es en primer lugar del Estado -con la corresponsabilidad de todas y todos, sí- pero con políticas públicas claras y enfocadas no a que todas y todos pasen de año sino a que todas y todos aprendan lo que necesitan”, aseveró./Agencias-PUNTOporPUNTO

Compartir