“En riesgo, futuro del INE”: Lorenzo Córdova (10:00 h)

Oaxaca de Juárez, 11 de febrero. El presidente del INE, Lorenzo Córdova, pidió que los cuatro nuevos consejeros electorales que elegirá la Cámara de Diputados no se conviertan en “correas de transmisión”.

Ojalá no se asuman como correas de transmisión. Eso ya ha pasado. Vemos casos en los que, casi sin empacho, alguien se asume como si estuviera representando intereses de parte y yo creo que eso va en contra de lo que son los principios constitucionales de independiencia, autonomía, de objetividad”, indicó en entrevista con Salvador García Soto para el El Heraldo TV.

Añadió que el riesgo de partidizar la selección de consejeros electorales es que el árbitro electoral vuelva a ser un problema y no dé certeza a quienes contienden en una elección.

“Apostemos por la designación por amplio consenso. No por posturas facciosas, hoy lo electoral ya no es un problema. Sería volver a poner en la mesa de discusión al árbitro y yo creo que no es necesario”, puntualizó.

Si los diputados eligen por cuotas partidistas y no por perfiles, previó, se repetirá el fenómeno de 2003.

Algunos de los consejeros seleccionados en esa ocasión, incluido Luis Carlos Ugalde, entonces presidente del IFE, fueron removidos años después y enfrentaron una crisis de credibilidad en el marco de la elección presidencial de 2006.

Si eso prevalece ocurrirá lo mismo que se acusó en 2003. No por los nombres, sino por el procesamiento de la decisión”, dijo.

CRITICA INTROMISIÓN

Lorenzo Córdova también acusó a la secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval de entrometerse en asuntos de un órgano autónomo, al utilizar su cuenta de Twitter para criticar la reelección de Edmundo Jacobo como secretario Ejecutivo del INE.

“De mí no ha recibido más que respeto y deferencias”, dijo Córdova.

Consideró que la decisión de anticipar la reelección de Jacobo fue una muestra de autonomía.

“Les molesta un INE autónomo. Han apostado a un intento de control político”, opinó el presidente del INE.

Y minar la autonomía, agregó, va en contra de una de las banderas de izquierda.

Se les olvida que fue este Instituto Electoral el que organizó la elección de 2018″, puntualizó.

Rechazó que el presidente Andrés Manuel López Obrador esté detrás de los ataques contra la autonomía del instituto, porque “ha desactivado” intentos anteriores de lastimar al órgano electoral.

Información de:https://heraldodemexico.com.mx/

Compartir