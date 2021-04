¿En qué se fija una mujer cuando se sube a tu auto? (18:00 h)

Oaxaca de Juárez, 2 de abril.¿Te has preguntado en qué piensa una mujer cuando se sube a tu auto?

La mente femenina es, sin duda, una de las armas más poderosas para determinar si le gustas o no. Tan solo basta con que no se cumpla un mínimo requisito, que ella considere importante, para no volver a salir contigo.

Si estás en el proceso de enamoramiento o simplemente te dio curiosidad saber en lo que piensa tu acompañante al momento de ingresar a tu auto, entonces te invitamos a que continúes leyendo para que lo descubras.

Estamos seguros que después de esto, cambiarás algunos hábitos que tenías para querer quedar bien con esa persona que te importa.

No tires esta información a la borda. Las mujeres se fijan en cada uno de los detalles cuando están contigo. Toma nota y conquístala hasta en el coche.

Limpieza de tu auto

Tener tu coche limpio es de vital importancia. Además de que te sentirás más ligero y feliz a la hora del manejo, la persona que te acompañe te lo agradecerá.

Una mujer siempre se fijará en que tan limpio está tu vehículo. Te recomendamos no usarlo de clóset o de papelería, eso se ve fatal.

Olor

No hay nada más incómodo que subirte a un coche con mal olor. Si de verdad quieres quedar bien y dar una imagen adecuada con cualquier persona, cuida este aspecto.

Generalmente las mujeres adoran salir con un hombre que huele rico y que tiene buen aseo.

Música

Tus gustos musicales influyen totalmente. Si estás en proceso de conquista, te recomendamos tener una buena playlist y no llevar todo el tiempo las noticias o irte en silencio.

No hay nada mejor que ir escuchando música mientras disfrutan del camino.

¡No te luzcas! Ninguna mujer se va a sentir segura a tu lado si te tomas el papel de piloto de F1.

Tampoco caigas en los excesos, ir demasiado lento hará que tenses la situación.

A las mujeres les gusta un hombre que maneje seguro y que se fije en todo mientras está al volante.

La marca

Una mujer siempre recordará en que coche pasabas por ella.

No te decimos que tengas el último modelo de la marca más cara. Solo estamos confesando alguna de las cosas en las que se fijan las mujeres de tu auto.

AutosRPM México/Publimetro

