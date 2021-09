En Palacio Nacional buscan encarcelar científicos mientras solapan delincuentes: Kenia López Rabadán (14:00 h)

Oaxaca de Juárez, 27 de septiembre. En “La Contramañanera” de este lunes, la senadora Kenia López Rabadán, evidenció cuatro mentiras de Andrés Manuel López Obrador, como el incremento del “gas bienestar” que según se mantendría con precios bajos, el ataque a los migrantes, la persecución de científicos y académicos mientras el gobierno solapa delincuentes y la falta de sensibilidad hacia las mujeres.

“Debemos señalar que la primer mentira involucra una promesa incumplida de AMLO y es no mantener precios bajos del gas LP que distribuye la empresa estatal “Gas Bienestar”, esto luego de que la Comisión Reguladora de Energía (CRE), dio a conocer la semana pasada el aumento en el precio de este producto desde el domingo pasado”, indicó.

La segunda, dijo, fue sobre el ofrecimiento que en 2018 hizo López Obrador siendo Presidente electo al declarar: “Nada de maltrato con migrantes centroamericanos, no queremos que ellos sufran lo que padecen nuestros compatriotas, no queremos que haya injusticias”.

Asimismo, López Rabadán acusó que el mandatario mexicano da la espalda a los migrantes y olvida su compromiso, ya que están siendo violentados por las autoridades migratorias.

En ese sentido, apuntó: “que rápido se le olvidó proteger a aquellos que huyen de la violencia y pobreza en sus países”.

Respecto a la tercer mentira aseveró que, sin duda, la semana pasada la 4T mostró su rostro más ruin y deplorable al señalar que iniciaron una persecución inútil contra la comunidad científica y académica.

“Nuevamente dejaron ir todo el aparato gubernamental para acosar a las voces disidentes. Para amedrentar a quienes no piensan igual en este gobierno”, señaló.

Asimismo, la panista recordó que desde el inicio de su mandato, el gobierno encabezado por López Obrador, ha despreciado a la ciencia, a la educación, a la cultura y a la academia.

Abundó que destruyeron los fondos y fideicomisos públicos destinados al desarrollo de investigaciones útiles para poner a México a la vanguardia.

“El que tanto se autodenomina estadista no tiene visión de futuro”, dijo.

También señaló que en Palacio Nacional se busca encarcelar a los científicos y académicos, pero se quedan de brazos cruzados ante la violencia.

“Este gobierno consiente a los cárteles del crimen organizado y agrede a los académicos”, expuso.

López Rabadán advirtió que, sin duda, lo más desafortunado que hizo López Obrador, fue utilizar un mensaje de un usuario de redes sociales para violentar –de manera innecesaria- a su esposa.

En relación con lo anterior expresó que es sumamente vergonzoso cómo López Obrador utiliza cuentas piratas para intentar denostar a los científicos y académicos.

Asimismo, cuestionó: “¿cuál es el efecto de sus palabras, leyendo un tuit tan agresivo? La respuesta es clara: Perpetuar la violencia contra las mujeres desde los espacios públicos. En la 4T se dicen garantes de los derechos de las personas, pero a la primera, agreden hasta a los de su propia casa”.

La idea de poner un tuit tan agresivo en la “mañanera” fue pésimo, porque el mismo Presidente pone en riesgo a su esposa.

Si no se puso en los zapatos de su esposa, menos se va a poner en los zapatos de millones de mujeres que no tienen vacunas, que han perdido el empleo o que se sienten inseguras. Esa exhibición en contra de su esposa demuestra la falta de sensibilidad no sólo hacia ella sino hacia las mujeres. Ya encontramos la explicación del por qué hace oídos sordos a los más de 10 asesinatos de mujeres al día en nuestro país, lamentó.

“Este gobierno está empeñado en dividir a los mexicanos y el mismo gobierno genera una alta dosis de violencia verbal, y cómo no, si López Obrador usa descalificativos como fifís, neoliberales, conservadores, aspiracionistas, chachalacas, títere, pelele o pirrurris por poner algunos ejemplos”, concluyó la vicecoordinadora del Grupo Parlamentario del PAN.

