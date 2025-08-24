En operativo conjunto realizan cateo y aseguran un inmueble, armas de fuego, chalecos tácticos, vehículos y joyas en la Costa (18:00h)

Oaxaca de Juárez, 23 de agosto.Como parte de la estrategia de seguridad y de investigación ministerial para fortalecer las acciones de procuración de justicia, la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) dio cumplimiento a una orden de cateo en un domicilio utilizado como centro de operaciones de una célula delictiva, localizado en la Crucecita Huatulco, en la región de la Costa.

El despliegue policial fue encabezado por Agentes Estatales de Investigación (AEI) del grupo de alto impacto de la Vicefiscalía Regional de la Costa en coordinación con elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (DEFENSA) Secretaría de Marina (SEMAR), Guardia Nacional (GN) y Policía Estatal.

Esta acción de combate a la delincuencia organizada se realizó en un domicilio ubicado en la calle Laguna Encantada del Sector U2 de la Crucecita en Bahías de Huatulco, donde aseguraron chalecos tácticos con placas balísticas, mangas de hule con el logotipo de la Policía Federal.

Así como cargador y base de radio, pierneras balísticas, una arma larga tipo AK-47, cartuchos útiles, cuchillos, hierba seca característica a la mariguana, cigarros, joyería y dos vehículos de motor, uno compacto y otra marca Jeep tipo Monjave y demás indicios.

Estos operativos estratégicos derivan de carpetas de investigación iniciadas por denuncias ciudadanas por hechos constitutivos de delitos contra la salud en su modalidad de narcomenudeo.

Tanto el inmueble, como los objetos asegurados quedaron a disposición de la autoridad ministerial correspondiente.

Las labores de inteligencia que realiza la Fiscalía de Oaxaca para dar mayor certeza a las investigaciones ministeriales por diversos delitos, permiten fortalecer la estrategia estatal de seguridad pública y procuración de justicia a favor de la ciudadanía en las diferentes regiones de la entidad.

