En operativo conjunto entre Fiscalía de Oaxaca, Marina, Guardia Nacional, Policía Estatal y Municipal, aseguran 6 personas, armas y drogas en Salina Cruz (22:00 h)

Oaxaca de Juárez, 8 de noviembre. La Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) llevó a cabo hoy un operativo, a través de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI), conjuntamente con elementos de Guardia Nacional, Secretaría de Marina, Policía Estatal y Municipal de Salina Cruz, en dicho Puerto, derivado del cual se logró la detención de seis personas (3 hombres y 3 mujeres).

Así también, en el marco de las acciones se logró el aseguramiento de armas largas, cartuchos útiles y drogas.

Derivado de actos de investigación que se llevaban a cabo en la localidad perteneciente al Istmo de Tehuantepec, se dio seguimiento a personas que se trasladaban en una motocicleta, portando armas de fuego y ante el supuesto de la comisión de un delito en flagrancia, las autoridades antes mencionadas les dieron alcance en inmediaciones de la colonia Juquilita.

En el lugar, los elementos policiales ingresaron a una vivienda en la que lograron la detención de tres hombres identificados con las iniciales C. R. R., L. A. R. F. y V. M. L. D., así como de las mujeres: M. D. C. C. L., L R. F. y J. R. R.M.

La Fiscalía de Oaxaca, a través de la Vicefiscalía Regional del Istmo lleva a cabo las indagatorias correspondientes de los delitos del fuero común, además de que dará intervención a la Fiscalía General de la República.

La FGEO refrenda el compromiso de realizar operativos coordinados con autoridades federales, estatales y municipales para garantizar acciones de procuración de justicia y seguridad en localidades en las que se ha incrementado la incidencia delictiva.

