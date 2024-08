En octubre, el “Octavo abierto de tocho istmeño” (21:30 h)

Ricardo García

Oaxaca de Juárez, 19 de agosto. Con cuatro categorías para competir, premiación y juegos los sábados y domingos, el 19 y 20 de octubre se realizará el octavo abierto de tocho istmeño, el cual tendrá como sede las canchas del Instituto Tecnológico del Istmo.

Las categorías de participación son las siguientes: under 18 varonil, varonil libre, 35 y más varonil. También podrán inscribirse en la under 16 femenil y libre. Así como en la división mixto, 35 y más mixto. También se incorpora la categoría infantil under 8, 10, 12 y 14 mixto.

Las premiaciones a cada categoría y rama son las siguientes: medalla al campeón y trofeo, para el subcampeón solo trofeo. Playera a los jugadores más valiosos de la final, playeras y gorras a las mejores estadísticas a la defensiva y ofensiva, pases de anotación, anotaciones, sacks e intercepciones.

Los requisitos para participar en el torneo indican que el roster será de 12 jugadores máximo, under documentación 15 de octubre para revisión, acta de nacimiento, credencial escolar, clave única de registro de población y carta responsiva. La inscripción tendrá un costo de $3,000 pesos por categoría, los juegos iniciarán a las 7:00 de la mañana del sábado y domingo.

La logística del evento incluye 3 juegos asegurados, derecho a campo, estacionamiento, baños, fotografía, área de alimentos, área de artículos deportivos, área de terapeutas, primeros auxilios dentro del campo, ambulancia y reglamento.

