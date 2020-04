En Oaxaca urge un programa alimentario para los más vulnerables: Antorcha (09:00 h)

Oaxaca de Juárez, 28 de abril.

*Antorcha hace un llamado al gobernador Alejandro Murat a ayudar a los más necesitados.

Al Gobernador del estado, Mtro. Alejandro Murat Hinojosa

A la opinión pública

Alrededor de 65 mil oaxaqueños, que se encuentran entre los más pobres y marginados del estado, solicitan y exigen al gobierno estatal, que encabeza el Maestro Alejandro Murat Hinojosa, implemente, con urgencia, un programa estatal de alimentos para poder sobrevivir al enclaustramiento generado por las medidas de la pandemia de covid-19; hoy miles de familias se ven afectadas porque el poco recurso económico que tenían ya se les acabó y el alimento ya escasea en miles de hogares de la entidad.

El pasado 14 de abril, el Movimiento Antorchista Nacional hizo un planteamiento al gobierno federal, en voz de nuestro Secretario General, Ing. Aquiles Córdova Morán y los dirigentes estatales en los medios de información a nuestro alcance. La petición consistió en la aplicación de un programa alimentario para los más de 42 millones de mexicanos que no cuentan con un empleo, que no son beneficiarios de ningún programa social y que por el confinamiento a que están sujetos actualmente, no pueden allegarse de los recursos necesarios para la alimentación de sus familias.

Al mismo tiempo, en nuestro estado, una comisión de antorchistas, representados por nuestro dirigente estatal, Lic. Dimas Romero González, se presentó ante el Palacio de Gobierno Estatal, para solicitar que se incluya a los más de 65 mil oaxaqueños afiliados a nuestra organización, en el programa de las Canastas Alimenticias que usted anunció como medida para paliar los efectos de la crisis que ha generado el Covid-19. Fuimos atendidos por el Lic. Jorge Toledo Luis, Director del COPLADE, quien se comprometió a revisar si podrían ser incluidos nuestros compañeros al anunciado apoyo.

Los antorchistas hemos esperado pacientemente a pesar de que el tiempo apremia; respetuosos siempre de los acuerdos y confiados en que la sensibilidad de los funcionarios de nivel de su gobierno, le alertarían sobre cómo la grave crisis generada por la pandemia, afecta a cientos de miles de oaxaqueños pobres que ya están al borde de la hambruna. Lamentablemente, al menos así parece, nadie dio seguimiento a nuestra petición y tampoco nos han informado al respecto de cuándo van a empezar a llegar estos apoyos a los pueblos o colonias.

Con el reciente decreto que usted ha emitido, se han tomado medidas más estrictas por el ingreso de nuestro país a la Fase 3 de contagio, que impiden la movilidad, por lo que es ya imposible acudir a las oficinas de gobierno a buscar entrevistarse de nueva cuenta con los responsables de atender a los peticionarios. Por tanto, nos vemos en la necesidad de recurrir a este medio para hacerle llegar nuestro llamado urgente para atender no solo a los antorchistas, sino a los oaxaqueños en general, que hoy tienen graves dificultades para alimentar a sus familias.

Oaxaca es uno de los tres estados más pobres del país, con 2 millones 822 mil 500 personas que viven por debajo de la línea de pobreza, según el CONEVAL, por lo que, suponiendo que los 689 mil beneficiarios de los Programas del Bienestar en el estado, que presume la delegada Nancy Ortíz Cabrera (NVI noticias 11/24/2019), reciban su apoyo, este número representa solo el 24% de personas en pobreza que reciben ayuda, pero es necesario recordar que según datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), en el cuarto trimestre de 2019, había 1.5 millones de oaxaqueños que laboraban en el empleo informal y ahora se le suman 905 mil 943 trabajadores, que según la misma encuesta, estaban inscritos en el sector terciario, pues la actividad en este sector se ha paralizado por completo. Es decir, el panorama es desolador y es obvio que son millones de personas las afectadas por la pandemia, que no figuran dentro de los programas del Bienestar, y son también millones de personas las que ya tienen problemas serios para alimentarse y satisfacer sus necesidades elementales.

Conocedores de la sensibilidad y del compromiso de usted como gobernador con los habitantes de este grandioso estado, que hoy necesitan atención más que nunca, nos atrevemos a decirle que vemos con preocupación que a nivel federal se sigue una política gubernamental enmarcada en una peligrosa negligencia y una suicida indiferencia ante los estragos que la crisis actual provoca en millones de mexicanos indefensos. Esta negligencia e indiferencia, se demuestran colocando caprichos del Presidente de la República por encima de la vida de miles de ciudadanos, es decir, destinar miles de millones de pesos a proyectos faraónicos en tiempos de crisis económica y de salud, en vez de asignar recursos extraordinarios al sistema de salud y a las entidades federativas como lo han hecho todos los países que han enfrentado esta pandemia con relativo éxito.

Saludamos con beneplácito el llamado que con su investidura hizo recientemente a un pacto social por México, y nos sumamos a él, convencidos de que eso y solo eso sacará adelante a nuestro país, pero recordamos a todos los sectores progresistas, que un verdadero pacto social sólo puede ser posible si se incluye en él, a los que con su trabajo y su esfuerzo ponen en movimiento a la sociedad, a los millones de mexicanos que forman parte esencial del aparato productivo y que hoy no pueden trabajar por el confinamiento. Por tanto, nos atrevemos a comunicar el sentir de cientos de millones de mexicanos pobres, que buscan aliados y líderes capaces de entender que el futuro de las sociedades han estado siempre del lado de las masas populares.

Por lo anterior, urgimos a su gobierno a que no solo se incluya a los antorchistas a este programa de las Canastas Alimentarias, sino además, que se destinen más recursos estatales para ampliar el programa ante el abandono del gobierno federal. Los antorchistas y los oaxaqueños en desgracia, se lo reconocerán, como lo registran las masas populares a los verdaderos estadistas su trabajo, pero también estarán atentos y dispuestos a protestar si no se ve reflejado, en las familias, el compromiso gubernamental que se hizo con la dirigencia antorchista en Oaxaca.

Atentamente

Comité Estatal del Movimiento Antorchista de Oaxaca

Compartir