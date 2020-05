“En México y el mundo, la mentira es arma privilegiada para gobernar”: Aquiles Córdova (09:15 h)

* Frente a la pandemia del Covid-19, los gobiernos de México y Estados Unidos diciendo grandes y graves mentiras.

Oaxaca de Juárez, 22 de mayo. El secretario general del Movimiento Antorchista, Aquiles Córdova Morán, puntualizó que ante la pandemia mundial del coronavirus SARS Cov-2, los gobiernos de México y el mundo “están convirtiendo la mentira en arma privilegiada de gobierno”, para justificar al sistema económico neoliberal imperante en sus países. Afirmó que la actuación tardía de ambos gobiernos agravó el desastre de la pandemia, como se observa en el número de contagiados y decesos.

Córdova Morán añadió que las mentiras recurrentes por parte de los gobiernos en el mundo y en México están costando vidas, trabajos que se pierden y riqueza que no es creada, debido a que el gobierno mexicano, y también el de Estados Unidos, no tomaron las medidas necesarias para atender la pandemia del Covid-19, en contraste con la actuación de China, cuya tasa de contagios y muertos es mucho menor a la de ambos países.

Sostuvo que el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) actuó demasiado tarde para aplicar las medidas necesarias, a pesar de que China y la Organización Mundial de la Salud (OMS) alertaron de la pandemia desde diciembre y enero pasados.

En su mensaje difundido en redes sociales, el líder de la organización con casi tres millones de agremiados, explicó que el elevado número de contagios y muertos –cuarto a nivel mundial-, refleja que México no se preparó oportunamente para atender a la pandemia, problemática que continua pues existen denuncias de falta de camas, instrumentos e insumos médicos, aspecto que es responsabilidad del gobierno.

“Se oculta que México no estaba preparado para la pandemia. El gobierno sale a decir que ya está aplanando la curva, que ya se ve la luz al final del túnel, que ya domamos a la pandemia, e incluso están llamando a la gente a la vida normal, apoyados en el hecho de que mucha gente quiere salir a la calle, porque no puede seguir enclaustrada sin dinero y sin alimentos. Ellos crearon esta situación al no querer ayudar a las masas trabajadoras”, comentó.

Córdova Morán resaltó el liderazgo de China, país que se enfrentó a ciegas a la pandemia, pero demostró su capacidad de reacción, no así el país más rico del mundo, que recibió oportunamente el aviso de la existencia del virus; “ahora, ante el desastre innegable, de la comparación desfavorable, terriblemente negativa para Estados Unidos, la comparación entre el país más rico del mundo, los Estados Unidos y ante el prestigio que está ganando China para enfrentar el coronavirus, salen a tratar de tapar el agujero con mentiras, echándole la culpa a China de lo que está ocurriendo en el mundo entero y en Estados Unidos, prueba de lo que está ocurriendo en todos los países que tienen el modelo de economía norteamericana”.

El dirigente nacional hizo un llamado al pueblo mexicano a entender que el gobierno les está negando sus derechos. Esto, luego de que en varias entidades miles de personas no hayan sido atendidos una vez que solicitaron apoyos alimenticios ante la falta de recursos para enfrentar el confinamiento. Aunque esta negativa, se ha dado también en el caso de los dueños de las pequeñas y medianas empresas y otros sectores sociales.

Al referirse a que el pasado 9 de mayo se cumplieron 65 años del fin de la Segunda Guerra Mundial, el líder antorchista explicó que se quiere responsabilizar de esa masacre mundial a la URSS, se afirma que la guerra se terminó hasta que el Ejército Norteamericano desembarcó en las playas de Normandía el 6 de junio de 1944, siendo la fecha en la que se pudo derrotar a Hitler, para liberar a la humanidad; no obstante, remarcó y enfatizó, se trata de una mentira para impedir que la gente se dé cuenta de su situación de desigualdad y de injusticia que hoy padecemos.

“El único país que sufrió fue Francia, pero al final no resistió y se rindió a las armas de los alemanes; ni Estados Unidos ni Gran Bretaña volvieron a enfrentarse con los ejércitos de Alemania” indicó, pues, las batallas más sangrientas que causaron muertes, destrozos económicos y destruyeron las industrias, se dieron en la entonces Unión Soviética. “El 75% de la potencia militar de Europa se fue sobre la URSS y dejó al menos 27 millones de rusos que perdieron la vida en la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, fue la Unión Soviética quien derrotó a los ejércitos alemanes en Stalingrado en febrero de 1943; expulsaron a los alemanes del territorio ruso y liberaron a toda la Europa Occidental, entraron a Alemania, la tomaron y levantaron la bandera soviética el 9 de mayo de 1945”.

Esta realidad mundial es la que se quiere esconder y tergiversar, aseguró, porque se trata de un inmenso servicio de la URSS y del pueblo ruso a la humanidad; hoy se quiere enterrar la verdad y que no sea conocida en el mundo; “los interesados en esconder la verdad al mundo, son quienes “dominan” al mundo entero, es el imperialismo norteamericano” sostuvo.

Finalmente, Córdova Morán hizo un llamado a los mexicanos a entender la situación que está viviendo México y el mundo, a detectar que los gobiernos están utilizando la mentira como un arma de gobierno privilegiada, en la que México, no es la excepción. Remarcó que una de las lecciones que deja la pandemia, sobre todo a las masas trabajadoras que siempre han sido engañadas, es ver al mundo tan interdependiente, tan conectado en todas sus partes.

En ese sentido, el líder social citó la represión que sufrieron habitantes del municipio de Huejotzingo, en Puebla, donde se reprimió y encarceló a tres antorchistas; ahí, un grupo de habitantes acudió a solicitar despensas para sobrevivir en la cuarentena, sin embargo, la autoridad municipal los recibió con la fuerza pública. “El gobernador Miguel Barbosa declaró que la culpa es de los líderes antorchistas”, es decir, nuevamente una mentira flagrante como arma de gobierno para desconocer la problemática de hambre que se registra en localidades en Puebla aseveró el dirigente social.

