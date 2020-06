En México 46% de los policías estatales perciben muy bajos salarios (21:40 h)

Oaxaca de Juárez, 24 de junio. En México, el 46% de los policías estatales perciben entre 10 mil y 15 mil pesos de sueldo mensual, reveló una encuesta de la organización Causa en Común.

El ejercicio realizado a más de cuatro mil elementos también arrojó que 36% gana menos de 10 mil pesos y sólo 18% gana más de 15 mil pesos.

De acuerdo con el documento “¿Qué piensa la policía?”, el salario promedio a nivel nacional es de 11 mil 787 pesos, esto basándose en información de 28 entidades, ya que los gobiernos de Michoacán, Nayarit, Tabasco y Puebla, no permitieron aplicar la encuesta.

Donde mejor ganan los uniformados es en Baja California con un salario promedio de 18 mil 201 pesos; seguido de San Luis Potosí, con 15 mil 434 pesos; Sonora, con 14 mil 760 pesos; Aguascalientes con 14 mil 464 pesos y Querétaro, con 14 mil 396 pesos.

En contraste, los salarios más bajos se ubicaron en Campeche donde refirieron ganar nueve mil 418 pesos; Hidalgo, nueve mil 353 pesos; Chiapas, ocho mil 645 pesos; Tlaxcala, ocho mil 556 pesos y Oaxaca con siete mil 346 pesos.

OTRAS DESVENTAJAS

Aún con estos niveles de percepción los uniformados refirieron que deben absorber la compra de equipo para realizar su trabajo, pues en ocasiones el que les entregan es de baja calidad y lejos de servir de apoyo, les afecta.

Por lo que 51% dijo que aporta para comprar sus botas, 44% invierte en sus fornituras o cinturones, 42% en compra su uniforme, 25% gasta en la reparación de patrullas y el mismo porcentaje dijo gastar en cartuchos que llega a utilizar, mientras que 1% paga la gasolina de las patrullas.

Los estados en donde pagan más por las botas son: Chihuahua con 90% de ellas, Sonora 85% y Veracruz 84%. En donde pagan más por sus cartuchos es en Zacatecas con 69% del costo, Coahuila con 59% y Sonora con 54%. Mientras que en donde pagan más por sus chalecos antibalas es en Veracruz con la mitad del costo, Chihuahua con 28% y en el Estado de México y Tamaulipas 27%, cada uno.

En la presentación virtual se destacó que 53% de los participantes decidieron unirse a las corporaciones policíacas por vocación; 20% dijo que lo hizo por necesidad; 19% por la estabilidad económica y 16% por ser la mejor opción laboral.

No obstante a que la mayoría se unió por vocación, resalta que 54% se sienten discriminados por la sociedad, siendo los elementos de Baja California Sur los que más lo perciben con 75%; los de la Ciudad de México con 74% y los de Chihuahua con 71%.

CAPACITACIÓN Y RECONOCIMIENTO

En cuanto a la capacitación recibida 21% dijo que nunca ha practicado tiro, 43%sólo una vez o dos al año, 23% una vez cada dos años y 13% una vez cada tres años.

Mientras que 65% dijo no saber llevar una audiencia ante un juez, 52% reconoce no saber brindar primeros auxilios, 45% no sabría como recibir denuncias y 34% no sabe manejar una patrulla, 71% desconoce sobre perspectiva de género, 81% de orientación sobre el uso de la fuerza y 81% desconoce cómo detener a una persona.

Sin estímulo

Baja California Sur- 91%

Tamaulipas- 87%

Oaxaca- 86%

Nuevo León-85%

Campeche-83%

Sin ascenso

Campeche- 97%

Querétaro-92%

Durango- 89%

Sinaloa-89%

Baja California Sur- 88%

CONCLUSIONES

La presidenta de la organización, María Elena Morera señaló que las carencias de nuestras fuerzas de seguridad han servido como pretexto para militarizar la seguridad pública, sin que esto garantice una solución para la crisis de inseguridad que atraviesa el país.

“Este olvido institucional es muestra de un estado de cosas intrínsecamente corrupto e ineficaz”, consideró en conferencia de prensa virtual para presentar los resultados de la encuesta.

Además dijo que ante el panorama expuesto, está claro que las autoridades no cuentan con un modelo para el desarrollo de las policías del país.

Ya que la mayoría de las corporaciones subsisten en condiciones precarias, por lo que es necesario que si se quiere que los elementos sean eficaces se debe comenzar por:

Ofrecer buenos sueldos

Prestaciones

Infraestructura

Equipamiento adecuado

Capacitación a la altura de su responsabilidad

