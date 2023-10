En marcha el Citybus en Oaxaca; inicia con dos rutas gratuitas (14:00 h)

Oaxaca de Juárez, 27 de octubre. El Gobernador Salomón Jara Cruz dio el banderazo de salida a 16 autobuses de la primera etapa del Sistema de Transporte Colectivo Metropolitano (Citybus) que atenderán a 120 mil personas usuarias en un horario de 6 de la mañana a las 10 de la noche, y será gratuito las dos primeras semanas.

Este moderno servicio de transporte tendrá tarifa de 8 pesos, preferencial de 4 pesos para estudiantes y personas adultas mayores, y será gratuito para personas con discapacidad. El pago se hará en efectivo con importe exacto que se depositará en alcancías instaladas en los autobuses, además de un sistema de tarjetas de prepago.

En presencia de la presidenta Honoraria del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) Oaxaca Irma Bolaños Quijano señaló que el Citybus cubrirá las rutas de Viguera a San Sebastián Tutla y de Plaza del Valle al Fovissste Módulo Azul, para brindar una nueva opción de transporte en congruencia con las necesidades de la gente y con la evolución del entorno urbano.

Jara Cruz destacó que la Primavera Oaxaqueña es una nueva etapa de gobierno en donde la honestidad y el trabajo comprometido van de la mano con las premisas de no mentir, no robar y no traicionar al pueblo, “esa es la fórmula para garantizar que la Cuarta Transformación se consolide”.

Luego de que los gobiernos anteriores dejaron a la deriva el Citybus, inconcluso e inoperante, el Mandatario señaló que “tras años de abandono, este importante medio de transporte tendrá las condiciones de infraestructura y operatividad adecuadas, dejará de ser un elefante blanco y uno de los símbolos más emblemáticos de la corrupción e ineficiencia de la anterior administración”.

Indicó que se ha priorizado siempre el diálogo y la colaboración con las y los concesionarios del transporte público, a quienes felicitó por mostrar una gran sensibilidad y sobre todo cooperación y apoyo a este proyecto.

Dijo que con el Citybus se da respuesta a una sentida demanda del pueblo de Oaxaca. En este Gobierno se hace frente a los retos y desafíos de la zona metropolitana, donde el desarrollo urbano planificado, la movilidad y el transporte público son temas de primer orden para impulsar mejores servicios y el desarrollo del estado. Expuso que un mejor transporte público es un componente de la justicia, la inclusión, la igualdad, la seguridad y el bienestar de Oaxaca.

“Aquí se da constancia del trabajo de un gobierno del pueblo para el pueblo, con resultados que están a la vista, porque este no es un gobierno de dispendios y elefantes blancos. Es un gobierno de obras y acciones contundentes que están transformando el rostro de Oaxaca, con acciones como esta, la Primavera Oaxaqueña cumple y da resultados”, recalcó.

La secretaria de Movilidad Claudina de Gyves Mendoza expuso que las unidades cuentan con plataformas de ascenso y descenso para personas con discapacidad, cámaras de seguridad, GPS (Sistema de Posicionamiento Global) para su localización en el Centro de Monitoreo y pantallas de información para reforzar la seguridad del público usuario.

De las dieciséis, 12 unidades portan una cromática con estampas oaxaqueñas que reflejan el orgullo por nuestras raíces. Las 36 personas operadoras fueron capacitadas en materia de normatividad para una movilidad segura, prevención y atención del acoso sexual en unidades de transporte, en manejo a la defensiva con el Grupo ADO y recibieron un curso de atención a personas con discapacidad por parte de la Asociación Civil Tejiendo Redes por la Dignidad.

El director de Proyectos de Transporte del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras) Fernando Tehuintle Basáñez dijo a su vez que las necesidades de movilización exigen a las autoridades vigilar la prestación del servicio de transporte público, replantear los mecanismos para atender los crecimientos de las urbes en las zonas metropolitanas y ciudades medias del país.

En Banobras, dijo, se impulsa el fortalecimiento institucional a los gobiernos locales y de la infraestructura en proyectos de transporte masivo porque promueve sustancialmente el desarrollo e implantación de proyectos para una movilidad urbana sustentable, con integración operativa física y tarifaria, como es el caso de Oaxaca.

La directora General del Citybus, Karina Gómez Esteban, dijo que este sistema ofrece a las personas usuarias un transporte público seguro y cómodo, se busca “lograr un sistema integrado de transporte que permita trazar un futuro más sustentable y que satisfaga las necesidades de la movilidad de las áreas metropolitanas”.

El Gobernador recorrió en un autobús desde la base del Citybus hasta la Alameda de León acompañado por secretarias y secretarios, también por los presidentes de Oaxaca de Juárez y Santa Lucía del Camino, Francisco Martínez Neri y Juan Carlos García Márquez, respectivamente.

