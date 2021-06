En lugar de que AMLO gaste 500 mdp en una consulta inútil y estúpida, que compre medicinas para niños con cáncer: Ignacio Morales Lechuga (17:30 h)

Sarai Jiménez

Oaxaca de Juárez, 30 de junio. El ex procurador general de la República, Ignacio Morales Lechuga, afirmó que México es un país de leyes en donde el actual gobierno federal no las respeta, evidenciando poco respeto por la Constitución Política y el estado de Derecho.

En entrevista con ADNSureste, recordó que la primera obligación de un mandatario es cumplir y hacer cumplir las leyes, y en eso el actual gobierno federal ha sido omiso, sobre todo en la tarea de hacer cumplir las leyes, en el tema de seguridad y lo más grave es que es un gobierno que no está de acuerdo con la transparencia.

“Desde el gobierno de Vicente Fox había sido uno de los patrimonios ciudadanos de poder exigir al estado la rendición de cuentas y este gobierno solo quiere ocultar información, probablemente con la idea de eludir responsabilidades y en ese momento se vuelve un gobierno opaco y enemigo de la democracia”, manifestó.

Advirtió que no puede haber participación ciudadana si el ciudadano no sabe que está ocurriendo.

“Yo creo que el gobierno pareciera estar peleado con el derecho, y también lo digo porque es un gobierno al que le han llovido amparos, han llovido acciones de inconstitucionalidad, controversias constitucionales, hasta ha llegado el presidente a comentar que el amparo es una especie de sabotaje legal”, lamentó.

El abogado, señaló que el primer acto del presidente fue firmar un memorándum ordenando a los maestros y a la Sep que no se aplicara la Constitución en materia educativa, “y no puede estar de acuerdo uno en un gobierno que reta a la Constitución, que la viola y que bajo el pretexto de buscar la justicia dice que no se apliquen las leyes, olvidando que solo se puede obtener justicia a través del camino del estado de derecho, por lo que se corre el riesgo de tomar otro camino como el de las armas o de otras practicas ya desterradas”, aseguró.

Ante el amparo que interpusieron los padres de los niños enfermos con cáncer por la falta de medicamentos, comentó que eso era terrible, ya que nunca se había visto ni en los peores gobiernos.

“Antes era un trámite muy simple pero ahora no solo no las compran, sino que engañan a la población diciendo que ya va a llegar y cuando los padres protestan con justa razón, son tildados de golpistas y se pregunta uno que como es posible que esto esté sucediendo”, criticó.

Sobre la carta del juez Israel López, la cual compartió a través de sus redes sociales, enfatizó que le pareció muy admirable su empatía y sentido humano.

“Esta carta es maravillosa, le expresé mi admiración y pensé que encontrar personas así le renuevan a uno el ánimo, ver nuestro punto de vista que siempre será dentro de la Constitución y las leyes”.

“Los niños enfermos con cáncer necesitan el apoyo de todos, y sobre todo del gobierno que lamentablemente hasta hoy no los ha recibido, solo han recibido bofetada tras bofetada”, insistió.

El notario, cuestionó el gastar 500 millones de pesos “en una consulta inútil y estúpida desde el punto de vista constitucional y legal que solo tiene un valor político y electoral porque desde el punto de vista legal la aplicación de la ley no se consulta”.

Sostuvo que el presidente Andrés Manuel López Obrador solo quiera con esta consulta golpear a todo lo pasado y decir que antes todo estaba mal y “ahora todos estamos felices y es maravilloso”.

“Hemos visto como muchas decisiones se han resuelto en la Corte, y aunque el presidente parece muy amigo del presidente de la Corte, yo sigo teniendo confianza en la Corte”.

Expuso que los ministros de la Suprema Corte han sido prudentes, y por ellos hablan sus sentencias no sus expresiones, lo que acredita la prudencia a la que se refería.

Ante la polarización del país, precisó que no se consideraba ni conservador ni fifí, mucho menos chairo.

“Para mí la verdad las ideologías se acabaron necesitamos un presidente humanista y pragmático que trabaje por los que menos tienen, para que puedan crecer sin estarles dando mil ó mil 500 porque eso no los saca de pobres, lo que necesitamos es producción y trabajo y un reparto más justo del ingreso”.

Dijo que se necesita que los mexicanos crezcan con el producto de su esfuerzo y no estirando la mano, porque así no se llega muy lejos, porque solo se está creando una dependencia perversa hacia el gobierno como la que crearon los cubanos o los venezolanos y hay que evitar que México retroceda hacia ese lado.

“Yo quiero que le vaya bien al presidente pero como un gobernante justo, no solo a él en lo personal y si él nos considera sus adversarios es problema de él no nuestro, porque nosotros somos ciudadanos libres con capacidad crítica”.

Finalmente, añadió que el modelo a aspirar es Europa no Venezuela ni Cuba.

