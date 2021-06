En lo que va la administración de Murat 530 mujeres han sido asesinadas: GesMujer (13:00 h)

Sarai Jiménez

Oaxaca de Juárez, 13 de junio. De acuerdo al seguimiento hemerográfico del Grupo de Estudios sobre la Mujer Rosario Castellanos (GesMujer), basado en los principales diarios de Oaxaca, del 1 de diciembre del 2016 al 9 de junio, o lo que va de esta administración estatal, se han registrado 530 casos de mujeres asesinadas en la entidad.

En la Cañada se han contabilizado 16, en la Costa 84, en el Istmo 114, en la Mixteca 66, en el Papalopan 80, Sierra Norte 21, Sierra Sur 38, Valles Centrales 111 mujeres.

Los datos del 1 de enero al 9 de junio de 2021 se tienen registradas 35 muertes violentas de mujeres.

De estas 35 mujeres, 1 era de la Cañada, 9 de la Costa, 12 del Istmo, 2 de la Mixteca, 3 del Papalopan, 2 de la Sierra Sur, y 6 de los Valles Centrales.

Una de las fallecidas tenía entre 13 y 18 años de edad, cuatro entre 19 y 29 años de edad, doce entre 30 y 44 años de edad, cinco entre 45 y 59 años de edad, una más de 60 años y en 12 casos no se especifíca su edad.

En 31 de los casos no se precisa quien fue su agresor, solo en 3 se señala que fue su pareja, novio, ex novio, ex esposo, y en uno de los casos un vecino.

De las 35, a 21 las asesinaron con impactos de bala, en 9 casos no se detalla la forma, a 2 a machetazos, a una la degollaron, a otra la mataron a golpes y a otra de ellas la estrangularon.

Cabe recordar que en el sexenio del ex gobernador José Murat Casab se contabilizaron 429 casos de mujeres asesinadas, con Ulises Ruiz 283 casos, con Gabino Cué 527 casos, y con Alejandro Murat Hinojosa van 530 feminicidios en lo que va de su administración.

Compartir