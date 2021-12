En la madrugada libera Codeci a trabajadores retenidos en Ciudad Administrativa (08:00 h)

Oaxaca de Juárez, 7 de diciembre. De nada valieron los gritos de desesperación y auxilio de los trabajadores de gobierno dentro del complejo de Ciudad Administrativa y de un estacionamiento cercano al lugar que pedían salir tras ser retenidos por más de 8 horas por militantes de Comité de Defensa Ciudadana.

Fue hasta la madrugada de este martes cuando por fin lograron ser liberados luego de que los manifestantes llegaron a un acuerdo con las autoridades de Segego.

Luego de arribar al complejo de Ciudad Administrativa ayer al mediodía, militantes de la Codeci encabezados por Juan Torres Pereda, en exigencia de justicia para su líder Catarino Torres Pereda, asesinado hace más de 11 años.

Conocidos por su actuar violento durante sus manifestaciones, los inconformes cerraron los accesos del complejo para impedir que los trabajadores pudieran salir.

Pese a que la Segego los invitó a entablar una mesa de diálogo que se prolongó por horas al no llegar a un acuerdo, mientras tanto, los trabajadores continuaban secuestrados.

Por la desesperación y gritos de las mujeres trabajadoras por la tarde permitieron la salida de algunas de ellas, no así a los hombres a quienes mantuvieron hasta la madrugada privados de su libertad.

Al lugar arribaron elementos antimotines de la Policía Estatal, sin embargo, sin instrucciones de accionar para reteirar a los inconformes, quienes blandiendo sus machetes amagaban a los trabajadores que cerca de las rejas les exigían su liberación.

Haciendo ruido con los claxon de sus unidades, usuarios de un estacionamiento privado ubicado cerca de las oficinas gubernamentales que quedaron atrapados, desesperados pedían al gobierno actuar aplicando la ley para que fueran liberados.

Sus voces no fueron escuchadas por las autoridades, y no fue hasta la madrugada que finalmente, los integrantes de la organización lograron su cometido, quienes doblaron al gobierno para permitir la salida de los secuestrados, aunque de los acuerdos la Segego no ha emitido ningún comunicado.

