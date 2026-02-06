En la Facultad de Cultura Física y Deporte se impartió el módulo “Envejecimiento y cambios fisiológicos” (17:00 h)

Ricardo García

Oaxaca de Juárez, 6 de febrero. Como parte del diplomado en actividad física y atención integral del adulto mayor, que se desarrolla en la Facultad de Cultura Física y Deporte, se llevó a cabo el módulo “Envejecimiento y cambios fisiológicos”, el cual se enfoca en comprender las transformaciones que experimentan los diferentes sistemas del organismo, así como su impacto en la funcionalidad, la movilidad y la salud integral de las personas adultas mayores.

Otra de las capacitaciones que se brindó, fue sobre “Diseño de secuencias didácticas LED”, un espacio de formación, análisis y actuación pedagógica, el cual fue impartido por el Maestro Ángel Leonel Ríos Santiago, el Maestro Héctor Aguilar y el Maestro Leonel Barrios Bautista. El curso fue organizado por la Facultad de Cultura Física y Deporte, con el compromiso de fortalecer la práctica docente y la calidad académica.

Por otra parte, se lanzó la convocatoria, para formar parte del Doctorado en Cultura Física y Deporte, correspondiente a la generación 2026-2028. El cual busca formar doctoras y doctores en cultura física y deporte que contribuyan a la atención de las necesidades del deporte y la actividad física, a través de la generación de conocimiento científico sobre fenómenos, prácticas y relaciones humanas asociadas.

Las características del doctorado es que se impartirá bajo la modalidad mixta, con una duración de 4 semestres, con clases los fines de semana. El proceso de admisión inicia el 2 marzo al 30 de junio, con el pre registro en línea, la entrevista se realizará del 2 de junio al 31 de julio, la emisión de dictamen será en agosto, mientras que la entrega y revisión de documentación requerida será del 2 de junio al 31 de julio, finalmente el inicio de clases será en agosto.

La documentación en original y copia, es el certificado, título y cédula de licenciatura, dictamen de aceptación, acta de nacimiento actualizada, clave única de registro de población, solicitud de inscripción, orden de pago, ficha de depósito para servicios educativos, así como certificado, título y cédula de maestría.

