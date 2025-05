En Huajuapan, denuncia esposa de funcionario incumplimiento de pago de indemnización (11:30 h)

Saúl Salazar

Huajuapan de León, Oax. 7 de mayo. La mañana de ayer durante la Sesión Ordinaria de Cabildo de Huajuapan, Beatriz Chávez Reyes, denunció incumplimiento del pago de indemnización por la muerte de su esposo Alberto Gustavo Morales Cruz, ocurrida el 4 de marzo, al momento que trabajaba en un camión recolector de basura.

“Yo solo estoy aquí para pedir justicia, porque a mí no me han dado la indemnización de mi esposo y tampoco me dieron los gastos funerarios. Pido justicia Huajuapan por la muerte de mi esposo. Me dejaron sola con mi hijo, tengo a un niño que mantener y no se me ha hecho justicia, se han olvidado de lo que pasó con mi esposo”, recriminó.

Refirió que el dinero del resarcimiento es para el hijo que procreó con el finado, además de que nadie se ha acercado a ella para hablar sobre el tema.

“Soy una madre que está destrozada, nadie se ha acercado a mí, nadie ha dicho cuánto he gastado o cómo me quede con los gastos de mi esposo. Me quedé sola, a mí me dijeron que me llegaría un dinero de los gastos funerarios, pero jamás me llegó. Les agradezco por la corona que me llegó a mi casa y a tomarse la foto, nada más, pero de ahí no tengo y ni me han dado nada”, denunció.

Al respecto, la Sindicatura de Procuración de Justicia del Ayuntamiento de Huajuapan de León, comunicó que cuando ocurrió la muerte, diversas áreas tuvieron el acercamiento con la familia del finado, mismos que ayudaron en diversos trámites, además de que pagaron 24 mil 620 pesos por los gastos funerarios, de lo cual el área de Tesorería cuenta con facturas y demás documentos, para justificar los recursos del erario público.

Indicó que el 10 de marzo del presente año, Beatriz Chávez Reyes acudió a las oficinas de la sindicatura para presentar a sus dos abogados, y que a partir de ese momento tendría que entenderse con ellos.

Aseguró que también le compartieron a la esposa del finado que todos los empleados tenían un seguro de vida proporcionado por un banco, pero podría ser cobrado después de 30 días y de cumplir ciertos requisitos, además de que presentaría, con la asesoría de sus abogados, una propuesta para la reparación del daño y otros, pero hasta la tarde de ayer martes no se habían presentado.

