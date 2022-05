En horas o días promete Rubén Rocha resolver homicidio del periodista Luis Enrique Ramírez (11:30 h)

Oaxaca de Juárez, 27 de mayo. En horas o días, aseveró el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, quedará resuelto el homicidio del periodista Luis Enrique Ramírez.

Durante su intervención en la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, que hoy realiza en la novena zona militar con sede en Culiacán, Rocha Moya aseguró que tienen ubicadas las motivaciones, las causas y las personas que perpetraron el crimen.

“Algo que me encargo de manera directa el mismo día que sucedió el hecho, el caso de Luis Enrique Ramírez, el periodista, que me habló por teléfono y me dijo: te encargo.

“Le dije en ese mismo rato que ya nos habíamos coordinando con la Secretaría de Seguridad, con Rosa Isela pero particularmente con el subsecretario Ricardo Mejía”, dijo el mandatario estatal.

El asesinato de Ramírez, continuó el gobernador, está prácticamente resuelto, pero no solicitarán la orden de aprehensión hasta no completar un elemento jurídico que necesitan dentro de la investigación.

Luis Enrique Ramírez fue encontrado muerto el 5 de mayo en Culiacán en un camino vecinal a orillas del kilómetro 15 de la carretera internacional Culiacán-Mazatlán.

Es el noveno comunicador asesinado en lo que va de 2022.

Por su parte, López Obrador dijo tener confianza en lo ofrecido por el gobernador sinaloenese en que pronto se tendrán resultados.

Falta muy poco para fincar responsabilidades a los presuntos responsables del homicidio de Luis Enrique Ramírez, respaldó López Obrador.

Pidió confianza en que no se encubrirá a nadie en este ni en ningún caso de corrupción o de crímenes.

24 Horas

