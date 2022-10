En Guerrero reclaman a AMLO falta de medicinas; él responde: “No hay, pero habrá es mi compromiso” (10:15 h)

Oaxaca de Juárez, 23 de octubre. El presidente Andrés Manuel López Obrador, de visita en Guerrero, fue abordado previo a un evento por habitantes de la comunidad de Olinalá, quienes le reclamaron por la falta de medicinas y equipo médicos en centros de salud y hospitales de la comunidad, a lo que el mandatario les respondió que “no hay, pero habrá y es mi compromiso”.

Los vecinos de esta comunidad guerrerense hicieron esta observación al presidente López Obrador durante la supervisión del camino rural de Olinalá, cuando uno de los habitantes le reclamó que “no hay medicamentos” en la clínica de la localidad, de lo lo que hicieron eco otros lugareños que secundaron esta demanda y que a su decir no ha tenido respuesta por los gobiernos municipal ni el estatal.

El mandatario, quien ha tenido que salir al paso para responder a los reclamos de la ciudadanía ante la falta de respuesta de las autoridades municipales y estatales, señaló que “ya va a llegar a Guerrero, se está haciendo un levantamiento comunidad por comunidad, revisando cómo están los centros de salud, los hospitales, lo que aquí decía el compañero del abasto de medicamentos para que tengan todo lo necesario. Nos está costando un poco, no es una cuestión material porque hay presupuesto, y además como ya no se roban el dinero como antes nos alcanza”, enfatizó.

“Por qué vamos a poder garantizar que la medicina sea gratuita, no el cuadro básico, todas las medicinas que requiera la gente. Porque no hay corrupción, antes se robaban el dinero de las medicinas. había diez empresas, ni siquiera laboratorios, sino empresas distribuidoras vinculadas con políticos corruptos que le vendían al gobierno 100 mil millones de pesos al año y no había medicinas, eso ya se terminó, y ahora se están comprando los medicamentos a precios justos y en todo el mundo”, refirió.

Habitantes de Olinalá, en Guerrero, reclaman al presidente López Obrador. "¡No hay medicamentos!", le gritan.

El presidente les responde: “ahora no, pero va a haber. Y es mi compromiso”. pic.twitter.com/Tj41m3GaYa — Emeequis (@emeequis) October 22, 2022

Asimismo, prometió que en su administración se hará realidad la demanda ciudadana de las comunidades más alejadas del país y que reclaman tener derecho a los servicios gratuitos de salud.

“Está en la Constitución el derecho a la salud, la atención médica y los medicamentos gratuitos, les digo que estoy comprometido que quedarán arreglados todos los centros de salud, los hospitales, con equipo, con medicinas suficientes, con médicos, con especialistas”, explicó.

