“En esta elección no se trata de cambiar un presidente, el pueblo elegirá entre el que ya reprobó o por el que trae propuestas”: MVV (21:30 h)

Oaxaca de Juárez, 30 de abril. Con el lema “Cuidar, Curar, Sanar Oaxaca”, el abanderado de los partidos Revolucionario Institucional (PRI) y Acción Nacional (PAN), a la presidencia municipal de la Ciudad de Oaxaca de Juárez, Martín Vásquez Villanueva inició este día su campaña política para ganar las elecciones del próximo 2 de junio.

Vásquez Villanueva, dijo que en esta elección no se trata de cambiar un presidente por un presidente, será el pueblo quien elija a un México diferente, “En Oaxaca capital, las encuestas de esta semana, señalan que estamos a 10 puntos lo que significa un empate técnico, empezando la campaña”.

Arropado por cientos de simpatizantes priistas y panistas que se dieron cita en el auditorio Luis Donaldo Colosio Murrieta del Revolucionario Institucional, el candidato señaló, “Aquí en Oaxaca de Juárez, sólo hay de dos opciones, es de dos, Neri y Martín, no hay de otra, por el proyecto del que ya reprobó en la presente administración o el que viene con propuestas, la gente quiere propuestas”, recalcó.

“Entre ellos se están despedazando, no les va dar tiempo corregir el rumbo, en cambio nosotros los vamos a rebasar y vamos a ganar la contienda”, dijo el priista.

Con el respaldo de los presidentes estatales del PRI y del PAN, Javier Casique y Perla Woolrich Fernández, Vásquez Villanueva, señaló que no ha sido fácil lograr la candidatura “No ha sido fácil nos han querido buscar hasta por debajo de la tierra, nos han querido sacar de la contienda por la capital del estado pero no han podido, y saben porqué, porque yo no soy chapulín, nací priista y me voy a morir priista”.

Por su parte, la presidenta estatal del blanquiazul, Perla Woolrich lo calificó como el mejor candidato para abanderar los partidos aliados para ganar la presidencia municipal ya que es una persona probada en la administración pública, “un candidato como el que tenemos para que presida la presidencia de Oaxaca, y quienes me conocen no soy una barbera”.

De su lado el líder priista Javier Casique, manifestó “hoy inicia el camino del triunfo en la ciudad de Oaxaca, la cuna de grandes movimientos sociales que trazaron el rumbo y destino de México que hoy nos reclama, que hablemos con la verdad y resolvamos con hechos aquí y ahora, los priístas estamos llamados a ser protagonistas de esta nueva historia de coraje y también de completa determinación”.

“Quienes estamos aquí reunidos estamos convocados a recuperar la grandeza y el esplendor de Oaxaca, este esfuerzo y entrega que hicieron nuestros padres y nuestros abuelos y nuestras abuelas, estamos destinados a rescatar el orgullo de ser oaxaqueños, ser la voz del cambio que exige nuestros habitantes, tenemos frente a nosotros el poder de cambiar a Oaxaca, desde abajo en las calles, en las colonias, en las agencias municipales, agencia por agencia y por eso estamos reunidos aquí los priístas para respaldar a un hombre convicciones profundas, a una persona de trayectoria pública ejemplar que ha dedicado su vida al servicio de las y los ciudadanos”.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...

Compartir