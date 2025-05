En escuelas de la Mixteca, realizan acciones para prevenir el consumo de drogas (19:00 h)

Saúl Salazar

Huajuapan de León, Oax. 20 de mayo. El delegado de servicios educativos en la Mixteca del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO), Ramón Ramírez Oliva, informó que se encuentra realizando algunas actividades para la prevención del consumo de drogas en las escuelas de esta parte del estado de Oaxaca.

“Tenemos el combate hacia las drogas, hacia las adicciones; de esto ya repartimos a los supervisores escolares que a su vez hagan llegar a las escuelas material impreso y digital. Estamos evaluando una primera etapa y ojalá haya buenos resultados “, indicó.

Reveló que existen rumores de que al exterior de las escuelas hay personas en motocicletas con mochilas, que se dedican aparentemente a la venta de diversas drogas.

Ramírez Oliva señaló que por el momento no tienen el dato exacto de cuál es el porcentaje de los estudiantes que consumen drogas.

“No tengo datos precisos, no quiero darles una información falsa, pero sí tenemos ese conocimiento, por fortuna, no es muy alto el porcentaje, apreciativamente hablando. No recuerdo en qué escuela en una operación mochila que se hizo en una institución, por ahí encontraron algunos estupefacientes, pero no sabemos, ya ve que nuestros niños son inquietos, están descubriendo el mundo, y no quiero decir que la consuman o la expendan, pero a lo mejor por curiosidad o no sé por qué motivo estarían esas cosas en su mochila”, recordó.

Exhortó a los padres de familia a concientizar a sus hijos sobre las consecuencias del consumo de drogas; lo que ayudará a reforzar las actividades que realizan en las escuelas sobre el tema.

Sostuvo que como profesores y directivos están de acuerdo con la realización del operativo mochila segura, pero previamente habría que avisar a los padres de familia, quienes en algunas ocasiones están en contra de la actividad.

