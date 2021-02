En el Día Mundial contra el Cáncer, madres de niños con Leucemia relatan su historia (+video) (11:30 h)

Oaxaca de Juárez, 4 de febrero. Mildred tenía apenas 1 año 5 meses de vida cuando la Leucemia linfoblástica Aguda llegó a su cuerpo de manera inesperada y desde entonces ha tenido que enfrentar una lucha constante contra el cáncer que casi logra vencer pero que desafortunadamente volvió a su cuerpo el día de su cumpleaños.

“Precisamente el 24 de marzo, el día de su cumpleaños tuvo una recaída y nos informaron que tenía que comenzar otra vez con tratamiento de quimioterapia”, relató para 24 HORAS, Leticia Paredes madre de Mildred.

Sin embargo, esta no ha sido la única batalla que ha tenido que afrontar, cuando retomó su tratamiento, el pasado mes de noviembre, se contagió de Covid-19.

“Cuando empieza a presentar fiebre la llevo al hospital y por protocolo le hacen la prueba y sale positiva, estuvo semana y media en área Covid y logró salir sin complicaciones”, detalló.

Desabasto de medicamentos oncológicos

La pequeña Mildred de 6 años de edad, es atendida en el Hospital Pediátrico de Moctezuma, en la Alcaldía Venustiano Carranza y como muchos otros centros de salud ha presentado desabasto de medicamento oncológicos.

“Sí hay ocasiones en las que hay escasez de medicamentos en el hospital, ya sea de citarabina o vincristina”, relató Leticia y además contó que ahí es donde entran fundaciones como ‘Luz de Vida’ que los ayuda a adquirir el medicamento y se los brinda de manera gratuita.

Expresó que constantemente hay desabasto de medicamentos, “en unos hospitales más que en otros, pero siempre hay y más ahora con este nuevo gobierno.

Ante la crisis de desabasto y de los contantes casos de cáncer infantil, Leticia pide al gobierno que priorice la enfermedad y que apoye a los padres de los niños para que puedan sobrellevar la situación.

“En cuestión de cáncer infantil cada día hay más casos y creo que entre más prioridad le den a esta enfermedad sería más accesible que nos apoyaran a todos los padres”, dijo Leticia, desde su domicilio en el Estado de México.

Finalmente, indicó que Mildred seguirá en tratamiento médico hasta que logre superar la enfermedad que la ha tenido con vistas constantes al hospital por 5 años.

Con 6 años de edad, Esteban enfrenta una Leucemia Aguda Linfoblástica de alto riesgo

Esteban es un niño que le encanta jugar en el parque, le gusta el spaghetti y ama la pizza de peperoni, sin embargo, el cáncer llegó a su diminuto cuerpo desde el 2018 y a partir de ese momento su vida cambió pero sus ganas de vivir siguen presentes.

Y entre las dificultades que ha tenido que enfrentar también se encuentra el desabasto de medicamentos, que en un inicio la madre de Esteban tuvo que solventar con sus ahorros.

“Él tuvo un periodo convulsivo y ese medicamento el hospital no me lo proporciona porque no está vinculado con una tratamiento oncogénico, sí he vivido la falta de medicamentos oncogénicos, sobre todo el metrotexate ha estado faltando”, contó en entrevista para 24 HORAS Araceli Salomón madre de Esteban.

El pequeño ha sido atendido en el Instituto Nacional de Pediatría y aunque Araceli lo consideró muy bueno pide al gobierno que los apoye “en cuestión de los medicamentos que es importante para que los niños puedan salir de la enfermedad, así como un apoyo alimenticio y económico”.

Hoy 2 años después de ser diagnosticado, Esteban muestra mejoría y continuará con la última etapa del tratamiento hasta sanar por completo.

Fundación Luz de Vida

Araceli y Leticia viven situaciones muy similares, si bien sus hijos enfrentan Leucemia linfoblástica Aguda, ambas son parte de la Fundación ‘Luz de Vida‘, una asociación que fue creada por padres de niños con cáncer que se conocieron en 1996 en la sala de quimioterapia de un hospital infantil.

Y desde entonces han logrado cimentar una institución que le brinda apoyo económico y psicológico a niños con cáncer y a sus padres, gracias a las aportaciones voluntarias que cada día realizan decenas de personas.

“Al día de hoy, ‘Luz de Vida’ ha logrado apoyar a más de 2 mil 300 familias, como a Araceli y a su hijo Esteban, que cuando hubo desabasto de medicamentos, la asociación le bridó el fármaco”, señaló María Eugenia Castillo Chirino, fundadora de ‘Luz de Vida’.

El cáncer, una de las principales causas de morbimortalidad en niños y adolescentes en el mundo

Al menos en México, de acuerdo con las proyecciones de la Población de los municipios de México 2010-2030 del Consejo Nacional de Población (CONAPO), hasta el 2018 la población de niños y adolescentes entre los 0 y los 19 años fue de 44 millones 697 mil 145, de los cuales 26 millones 493 mil 673 no cuentan con ningún tipo de Seguridad Social. Lo anterior resulta preocupante debido a que el cáncer es una enfermedad costosa que ocasiona un gasto de bolsillo considerable en la familia de los pacientes y puede condicionar, cierto grado de empobrecimiento.

De acuerdo con los datos del Registro de Cáncer en Niños y Adolescentes (RCNA) las tasas de Incidencia (por millón) hasta el 2017 fueron: 89.6 Nacional, 111.4 en niños (0 a 9 años) y 68.1 en Adolescentes (10-19 años). Por grupo de edad, el grupo de 0 a 4 años presentó la mayor tasa de incidencia con 135.8, mientras que el grupo de adolescentes entre los 15 y los 19 años tuvo la menor incidencia con 52.6 (Ver Gráfica 1) (5).

4 de febrero día Mundial Contra el Cáncer

El Día Mundial contra el Cáncer se conmemora el 4 de febrero de todos los años y fue la fecha elegida por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Unión Internacional para el Control del Cáncer (UICC). para crear conciencia sobre la enfermedad, con la finalidad de que la humanidad esté más informado sobre su prevención y control.

