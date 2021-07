En Chihuahua, cierran establecimiento que aplicaba presuntas vacunas falsas contra el coronavirus (21:00 h)

Vacunas falsas son un riesgo

La Cofepris, a través de la Coespris, su delegación estatal, llamó a la población a evitar ser víctima de estafa ante cualquier supuesta vacuna COVID-19 que esté a la venta, sea a través de páginas de internet, redes sociales, farmacias, hospitales u otros puntos de venta.

Las empresas farmacéuticas no venden vacunas COVID-19 a privados, sólo a Gobiernos. Foto: Gobierno de Chihuahua.

La vacuna COVID-19, recordó la Cofepris, es gratuita y universal y, hasta el momento, no ha expedido licencia a ningún particular para venta, importación y aplicación. Las dosis halladas en Ciudad Juárez no cuentan con la cadena de frío, almacenamiento, manejo, distribución y aplicación necesarios: