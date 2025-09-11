En balacera resulta lesionado el Secretario de Seguridad de Amozoc, Puebla (18:32 h)

Puebla, 10 de septiembre. La tarde de este miércoles 10 de septiembre de 2025 se registró una fuerte movilización policial en el municipio de Amozoc en Puebla, por reportes de una balacera ocurrida en el Barrio de San Miguel. En el lugar, resultó lesionado el Secretario de Seguridad de Amozoc, José Luis Corrales Serrano.

De acuerdo con el llamado de auxilio a los números de emergencia, un ataque armado sucedió en inmediaciones del Centro de Salud con Servicios Ampliados (CESSA) de Amozoc.

La Policía Estatal de inmediato desplegó un operativo en coordinación con autoridades federales y municipales, por un posible ataque armado en el Barrio de San Miguel.

José Luis Corrales Serrano, Secretario de Seguridad de Amozoc, resulta herido de bala en ataque armado

Las autoridades informaron que derivado del ataque con armas de fuego, el titular de la dependencia municipal, José Luis Corrales Serrano, resultó lesionado por proyectil de arma de fuego, por lo fue trasladado a un nosocomio para recibir atención médica.

En el lugar elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Amozoc (SSC) y de la Secretaría de Marina realizaban un operativo, durante el cual el personal policial repelió la agresión por parte de civiles armados.

Muere agresor durante balacera en el Barrio de San Miguel de Amozoc, Puebla

De acuerdo con reportes preliminares el titular de la Seguridad Pública del municipio acudió al Barrio de San Miguel donde vecinos reportaron que un sujeto lanzaba disparos en la vía pública; al llegar un grupo de civiles armados atacaron al convoy de policías y marinos.

El teniente José Luis Corrales Serrano reaccionó y logró abatir a un agresor. El Secretario resultó herido y fue trasladado de urgencia a un hospital de la capital poblana.

La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) confirmó que en lugar de los hechos hay un hombre sin signos vitales, quien aparentemente estuvo involucrado en la balacera de este miércoles 10 de septiembre.

En el Barrio de San Miguel de Amozoc, permanece la actividad operativa en la zona en conjunto con la Fiscalía General del Estado (FGE) para realizar las indagatorias pertinentes.

Fue Asesinado a Balazos un Custodio del Penal de Puebla

¿Quién es el Secretario de Seguridad Municipal de Amozoc, José Luis Corrales Serrano?

El Teniente de Navio José Luis Corrales Serrano rindió protesta como el titular de la Secretaria de Seguridad Ciudadana de Amozoc en octubre de 2024.

El titular de la dependencia, cuenta con experiencia en las fuerzas armadas de la Marina por lo que el Alcalde de Amozoc destacó su aportación para reforzar la seguridad para el municipio.

Cabe destacar que en Puebla 24 oficiales navales se convirtieron en Secretarios de Seguridad Municipales en el cambio de gobierno, como sucedió en Amozoc de Mota.

www.nmas.com.mx

Me gusta esto: Me gusta Cargando...

Compartir