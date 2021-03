En abril nueva certificación internacional Isak nivel 1 de Cineantropometría (19:30 h)

Ricardo García

Oaxaca de Juárez, 5 de marzo. Con un cupo limitado para 15 personas, del viernes 23 al domingo 25 de abril, se llevará a cabo la certificación internacional Isak Nivel 1 de Cineantropometría, la instrucción estará a cargo del profesor Ricardo Moreno Morales y forma parte de las actividades organizadas por la Facultad de Cultura Física y Deporte de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca (UABJO).

Con el objetivo de manejar todas las medidas de bioseguridad para evitar contagios por la Covid-19, la instrucción se realizará de forma presencial, va enfocada a estudiantes y profesionales de la salud, nutriología, fisioterapia, medicina, entrenamiento deportivo, entre otras áreas.

La inversión para formar parte de la certificación es de $4,500 pesos, con una duración de 15 horas, la cual se efectuará los días 23, 24 y 25 de abril, con un horario de 9:00 a 14:00 horas y de 15:00 a 20:00 horas. Para mayores informes se pueden comunicar al teléfono 951 233 64 63 en la coordinación de educación continua de la FCDF.

La capacitación correrá a cargo del profesor Ricardo Moreno Morales, quien es instructor internacional en Cineantropometría nivel 3 Isak (International Society for the Advancement of Kinanthropometry). Además es maestro en nutrición deportiva por la Escuela Universitaria del Real Madrid, así como Licenciado en Nutriología por la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas.

La certificación programada para finales del mes de abril de este año, es organizada por la Facultad de Cultura Física y Deporte en coordinación con el Instituto de Ciencias Aplicadas al Rendimiento Deportivo.

