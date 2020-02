En abril comienza la cuarta edición de la Copa Chapus 2020 de futbol (20:15 h)

Ricardo García

Oaxaca de Juárez, 17 de febrero. Del jueves 16 al domingo 19 de abril en las principales canchas de los Valles Centrales, se disputará la cuarta edición de la Copa Chapus 2020 de futbol infantil y juvenil, el certamen reunirá a los mejores representativos de los diversos centros de formación local así como de otros estados del país.

Para ser considerado como equipo participante y elegible, se deberá cumplir con los siguientes requisitos: cubrir el pago correspondiente de la inscripción para su categoría en la que participe, realizar el registro mediante el sitio web a determinar por los organizadores, rellenar la cédula digital, la cual se cotejará en el día y el horario establecido con base al calendario de actividades.

Las categorías de competencia son las siguientes: sub 5 mixta, la cual comprende a futbolistas de los años 2014-2015, de igual forma podrán participar en la sub 7 mixta, la sub 9 mixta, la sub 13 varonil, sub 11 mixta, la sub 15 varonil, sub 15 femenil y finalmente la sub 17 varonil que comprende a jugadores de los años 2002-2003.

El conjunto campeón del torneo recibirá trofeo de monarca, medallas de premiación, playeras de campeón y foto conmemorativa de la copa. En el caso del campeón goleador, se otorgará trofeo y reconocimiento. En cuanto al equipo subcampeón de la justa, se le entregará trofeo, medallas y foto conmemorativa, en tanto al tercer sitio se le premiará con estímulos similares, recalcando el tercer lugar de la clasificación.

El sistema de competencia establece que en la fase de grupos, será a Round Robin, con tres partidos garantizados como mínimo. Los servicios y atenciones del torneo contemplan visorías, arbitraje, servicio médico, hidratación y seguridad. Para conocer más detalles de la competencia de futbol se pueden comunicar al teléfono 951 165 58 25 o al 506 11 23, con el profesor Joel López Hernández.

