Empresario que impulsó a Adán Augusto a la Presidencia operaba muelle de buques huachicoleros (14:00 h)

2025/09/12  De Redacción ADN
0


Oaxaca de Juárez, 12 de septiembre. Un empresario tabasqueño que impulsó la precandidatura presidencial de Adán Augusto López y que es cercano a la cúpula de la 4T, está detrás de la concesión del muelle fiscal 289 del puerto de Tampico, a donde llegaban los buques cargados de huachicol.

En el expediente judicial sobre la red de huachicol descubierta en Tamaulipas, al que Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad tuvo acceso, el ex titular de la Aduana de Tampico y ahora testigo protegido de la FGR, el Capitán Alejandro Torres Joaquín, señaló que buques con huachicol arribaban a ese muelle, concesionado a un empresario “que tenía lazos y muy buena amistad con Adán Augusto López”.

Dicha concesión fue entregada por la ASIPONA de Tampico a la empresa Tampico Terminal Marítima S.A. de C.V., propiedad del empresario tabasqueño Saúl Vera Ochoa y quien como apoderado legal cuenta con amplios poderes de administración y cobranzas.

Tampico Terminal Marítima fue constituida en junio de 2020, mismo mes en que obtuvo la concesión, y tiene como accionistas a cuatro compañías tabasqueñas: Constructora Veasa, Multiservicios RYC, Acuitab y VOS Grupo Constructor.

En todas ellas, Vera Ochoa y sus familiares han fungido como accionistas, apoderados o administradores únicos. Incluso, Acuitab -una de las empresas asociadas en la concesionaria del muelle- fue constituida en la notaría de Adán Augusto López Hernández.

En marzo de 2022, Saúl Vera Ochoa acudió a un foro en favor de la Reforma Eléctrica encabezado por el entonces coordinador de la bancada de Morena, Ignacio Mier. En la foto, posó con el hoy senador Óscar Cantón Zetina y con César Yáñez, subsecretario de Gobernación.
En marzo de 2022, Saúl Vera Ochoa acudió a un foro en favor de la Reforma Eléctrica encabezado por el entonces coordinador de la bancada de Morena, Ignacio Mier. En la foto, posó con el hoy senador Óscar Cantón Zetina y con César Yáñez, subsecretario de Gobernación.
Acuitab, una de las empresas accionistas de Tampico Terminal Marítima SA de CV, fue constituida en la notaría de Adán Augusto López Hernández

En agosto de 2022, el medio tabasqueño cartaabierta.mx publicó que el empresario Saúl Vera apoyaba a Adán Augusto López para la presidencia al considerarlo la mejor opción para el país y para la continuidad de la Cuarta Transformación.

Toda la información en: https://contralacorrupcion.mx/empresario-que-impulso-a-adan-augusto-a-la-presidencia-operaba-muelle-de-buques-huachicoleros/

Información de:https://contralacorrupcion.mx/

Política Principal









Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *



  • Búscanos en Facebook



Más historias

Detienen en Santa Lucía del Camino a presunto acosador que grababa a mujeres (13:45 h)

 Santa Lucía del Camino, Oax. 12 de septiembre. La Policía Municipal de Santa Lucía del Camino detuvo a Natanael Hamurabo...
error: ¡Contenido protegido bajo derechos de autor!
A %d blogueros les gusta esto: