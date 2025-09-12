Empresario que impulsó a Adán Augusto a la Presidencia operaba muelle de buques huachicoleros (14:00 h)

Oaxaca de Juárez, 12 de septiembre. Un empresario tabasqueño que impulsó la precandidatura presidencial de Adán Augusto López y que es cercano a la cúpula de la 4T, está detrás de la concesión del muelle fiscal 289 del puerto de Tampico, a donde llegaban los buques cargados de huachicol.
En el expediente judicial sobre la red de huachicol descubierta en Tamaulipas, al que Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad tuvo acceso, el ex titular de la Aduana de Tampico y ahora testigo protegido de la FGR, el Capitán Alejandro Torres Joaquín, señaló que buques con huachicol arribaban a ese muelle, concesionado a un empresario “que tenía lazos y muy buena amistad con Adán Augusto López”.
Dicha concesión fue entregada por la ASIPONA de Tampico a la empresa Tampico Terminal Marítima S.A. de C.V., propiedad del empresario tabasqueño Saúl Vera Ochoa y quien como apoderado legal cuenta con amplios poderes de administración y cobranzas.
Tampico Terminal Marítima fue constituida en junio de 2020, mismo mes en que obtuvo la concesión, y tiene como accionistas a cuatro compañías tabasqueñas: Constructora Veasa, Multiservicios RYC, Acuitab y VOS Grupo Constructor.
En todas ellas, Vera Ochoa y sus familiares han fungido como accionistas, apoderados o administradores únicos. Incluso, Acuitab -una de las empresas asociadas en la concesionaria del muelle- fue constituida en la notaría de Adán Augusto López Hernández.
