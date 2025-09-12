Empresario que impulsó a Adán Augusto a la Presidencia operaba muelle de buques huachicoleros (14:00 h)

En el expediente judicial sobre la red de huachicol descubierta en Tamaulipas, al que Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad tuvo acceso, el ex titular de la Aduana de Tampico y ahora testigo protegido de la FGR, el Capitán Alejandro Torres Joaquín, señaló que buques con huachicol arribaban a ese muelle, concesionado a un empresario “que tenía lazos y muy buena amistad con Adán Augusto López”.