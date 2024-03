Empresa demanda a Mexicana de Aviación por “robar” pilotos y tripulaciones (09:30 h)

Oaxaca de Juárez, 28 de marzo. La empresa SAT Aero Holdings demandó a Mexicana de Aviación por 841 millones de dólares, ya que acusó que la aerolínea mexicana incumplió con el contrato con el cual abastecieron de varios servicios a la empresa para que pudiera despegar de nuevo.

La demanda se presentó en un tribunal federal de Manhattan, en donde se estableció que el gobierno mexicano contrató a SAT para que le ayudara a conseguir aviones y seguros relacionados, el reclutamiento y entrenamiento de pilotos y tripulaciones.

Sin embargo, al empresa estadounidense afirmó que casi desde el inicio Mexicana de Aviación ya no cumplió con sus obligaciones, entre ella no hacer el pago por 5.5 millones de dólares de depósito por la renta de aviones, no firmar documentos, “robar” pilotos y tripulaciones, así como no conseguir las licencias para importar aviones a México y operarlos.

Sedena desconoce demanda

Las “infracciones materiales y su falta de voluntad de trabajar con el SAT para resolver los problemas causados” por parte de Mexicana no dejaron al SAT “más opción” que demandar, según la denuncia, informó Milenio.

Aunque la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) afirmó que no tiene información sobre el caso, pese a que está a cargo de operar a Mexicana de Aviación.

El reclamo que se le hace alcanza los 838.5 millones de dólares por daños y perjuicios por el contrato total, a lo que se añade los costos “de bolsillo” que superan los 2.4 millones de dólares.

El rescate de la aerolínea ocurrió en el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, luego de que en la administración de Felipe Calderón la extinguiera; sin embargo, su despegue tuvo varias dificultades desde el inicio, entre ellas adquirir aviones, por lo que tan solo tenía tres aviones Boeing (BA.N) del ejército y dos aviones Embraer arrendados (EMBR3.SA).

El SAT dijo que estaba de acuerdo con Mexicana en que las disputas contractuales podrían abordarse en los tribunales de Nueva York según la ley de ese estado.

