Empresa china desconoce compra de 2,500 ventiladores para México (12:30 h)

Oaxaca de Juárez, 16 de abril. México realizó un contrato con Beijing Aeonmed Co., para la compra de 2,500 ventiladores, sin embargo la empresa china no tiene conocimiento del contrato ni de la empresa que actúa como intermediario.

De acuerdo con información de Bloomberg, Levanting Global Servicios LLC SA, un distribuidor externo que ganó el contrato con el gobierno de México, afirmó que ya pagó a Aeonmed más de 5 millones de dólares por los ventiladores, pero tal vez la compañía aún no puede revelar el pedido.

Esta mañana el titular del Instituto Mexicano del Seguro Social, Zoé Robledo, habló del tema y dijo que hasta ayer era el límite para la entrega y aseguró que el gobierno no ha pagado por los ventiladores porque son una asignación.

Robledo afirmó que la asignación se realizó el 30 de marzo y que el proveedor “ofrecía a 15 días después de la celebración de un contrato la entrega de los ventiladores”, plazo que se cumplió ayer.

“Aeonmed es un productor chino al que además el Seguro Social nunca le hemos comprado, estamos comprándole en esta situación emergente. En ese sentido no se ha erogado un peso a esa compra. ¿Qué es lo que ocurre a partir de las 12 de la noche de ayer?, que al no haber entregado en tiempo estos productos se puede rescindir el contrato, o si se llega a comprar, se compra con una penalización ¿en función de qué? de lo que entregue, de lo que puedan entregar, era un compra grande que se registra en la cartera de inversión, pero en este momento no se ha pagado un peso de esos ventiladores, son una asignación”, dijo el funcionario federal en la comparecencia matutina.

Por su parte, Aeonmed, contactado por Bloomberg, dijo que no tiene un acuerdo con ninguna de las partes para exportar 2,500 ventiladores a México.

Baldemar Pérez Ríos, propietario de Levanting, respaldó la versión de Robledo y dijo que México no ha pagado por los ventiladores y que el gobierno exigió un bono de garantía para poder recuperar lo desembolsado si la calidad de los ventiladores no cumple con las expectativas.

Con información de Bloomberg/VÍA:www.ejecentral.com.mx

