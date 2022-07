“Empoderar a las mujeres debe ser una prioridad” Liz Concha propone reformar la Ley de Desarrollo Social con perspectiva de género (10:30 h)

Oaxaca de Juárez, 14 de julio. Ante las injusticias, desigualdad y hasta discriminación que seguimos padeciendo las oaxaqueñas, explicó la Diputada Liz Concha durante su intervención en tribuna, el empoderamiento económico de las mujeres, no debe verse como un asunto aislado, debe ser parte de una política integral transversal de igualdad de género, por lo que presentó una “Iniciativa de Reforma” para que la Ley de Desarrollo Social para el Estado de Oaxaca, incorpore esa perspectiva de género; “orientando la política de desarrollo social para lograr el objetivo de empoderamiento, pero también, estableciendo obligaciones concretas para que las autoridades estatales diseñen programas sociales eficientes, no orientados al asistencialismo, sino al desarrollo de capacidades, asignando presupuesto en un porcentaje que no podrá ser menor al 50% de lo que se destina al gasto social para lograr ese objetivo”.

La legisladora local por el Distrito 04 fue muy precisa al señalar que si las mujeres tienen trabajo bien pagado, la economía de un país mejora: “el empoderamiento económico de las mujeres debe ser una política pública fundamental de todos los gobiernos, pues la inclusión económica del sector tiene como consecuencia directa un mayor crecimiento económico, de tal manera que, cuando el número de mujeres ocupadas aumenta, las economías crecen, de acuerdo con estudios efectuados en países que forman parte de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), el aumento de la participación de las mujeres en la fuerza de trabajo produce un crecimiento económico más rápido”, ahí radica la importancia de aprobar esta iniciativa, dijo Liz Concha.

La “Iniciativa de Reforma” propuesta por Liz Concha considera puntos fundamentales como:

Desarrollo de capacidades. Proceso por el que las personas, organizaciones y sociedades obtienen, fortalecen y mantienen las aptitudes necesarias para establecer y alcanzar sus propios objetivos de desarrollo a lo largo del tiempo. El desarrollo de capacidades y no el asistencialismo, es la ruta más clara y segura para el combate a la pobreza.

Creación y en su caso, ampliación de un fondo de garantías que permita a más mujeres y en mejores condiciones, acceder a créditos para emprender un negocio.

Implementación de programas de fortalecimiento a la economía social y al desarrollo del emprendedor destinados específicamente a mujeres.

La política laboral debe de tener un enfoque de género, ello implica que los programas que operen las instancias involucradas en la materia no sólo deben de estar dirigidos, al menos en un 50% de la cobertura presupuestal a mujeres, sino que esas instancias deben convertirse en garantes de mejores condiciones laborales para las mujeres y un acceso igualitario a la justicia laboral.

Reconoció la Presidenta de la Comisión de Gobernación y Asuntos Agrarios de la Sexagésima Quinta Legislatura de Oaxaca que: “seguimos sufriendo de manera desproporcionada la pobreza y la discriminación, lo que implica que a menudo las mujeres acabemos desempeñando trabajos no seguros y mal pagados y seguimos siendo minorías en puestos directivos”.

Detalló que la discriminación también reduce el acceso a bienes económicos como la tierra y los préstamos y limita la participación de las mujeres en el diseño de políticas públicas, económicas y sociales, ya que ganan menos que los hombres, en la mayoría de los países, las mujeres en promedio ganan sólo entre el 60 y el 75 % del salario de los hombres, lo que trae como consecuencia que las probabilidades de trabajar en el sector del empleo informal sean más altas que las de los hombres, tomando en cuenta que en América Latina el 54% de las mujeres en empleos no agrícolas se desempeña en el sector informal.

Liz Concha finalizó su intervención haciendo un llamado a los diputados de las diferentes bancadas para que aprueben cuanto antes dicha Iniciativa y así continuar impulsando el mejoramiento de la calidad de vida de las mujeres y sus familias.

