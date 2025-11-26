Empleada de Elektra y su padre son secuestrados para presuntamente obligarlos a cometer un robo (19:00 h)

Edwin Meneses

Salina Cruz, Oaxaca, 25 de noviembre. Durante la madrugada de este martes, la gerente de la tienda Elektra de Plaza Pabellón y su padre fueron secuestrados por sujetos desconocidos en la colonia Blasi Vega de Salina Cruz.

De acuerdo con las primeras indagatorias, los responsables habrían buscado obligarlos a sustraer alhajas y artículos de valor de la sucursal ubicada sobre la carretera Transístmica, en la colonia Granadillo.

La desaparición de ambas personas provocó una amplia movilización policiaca de las corporaciones que integran el operativo interinstitucional, las cuales desplegaron recorridos en distintos puntos de la ciudad y municipios cercanos.

Fue el reporte de familiares y compañeros de trabajo lo que activó el protocolo de búsqueda inmediata.

Horas más tarde, el padre de la trabajadora, identificado como D.S.M., fue encontrado en la Cuarta Sección de Tehuantepec. Presentaba golpes visibles, se encontraba desorientado y solicitó auxilio a los vecinos del lugar. El hombre declaró que había sido levantado por individuos que no conocía y que lo mantuvieron sometido durante varias horas.

Tras establecer comunicación entre las autoridades de Tehuantepec y Salina Cruz, se confirmó que se trataba del mismo hombre reportado como desaparecido y que fue privado de la libertad junto con su hija para presuntamente obligarlos a cometer el robo en Elektra. Su testimonio resultó clave para avanzar en las primeras líneas de investigación.

Finalmente, tanto él como la empleada fueron llevados a la Vicefiscalía Regional del Istmo, donde rindieron su declaración formal.

Las autoridades continúan con las investigaciones para identificar a los responsables y esclarecer por completo el móvil de este violento hecho que ha generado preocupación entre los habit

