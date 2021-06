Emma Coronel, esposa del ‘Chapo’ Guzmán, no recibirá cadena perpetua: abogada (11:00 h)

Dijo que están haciendo todo lo posible para que el próximo 15 de septiembre, cuando se decida la condena para Coronel, la condena sea la más baja posible.

“Estamos hacer todo lo posible y utilizar todos los recursos que están en nuestras manos para lograr que esa sentencia sea la más baja”, señaló en entrevista telefónica.

Colón Miró, quien también formó parte del cuerpo de defensa del Guzmán Loera, dijo que ya están buscando “recursos” a los que Coronel pudiera calificar para obtener una reducción de sentencia que le permitiría estar pronto en México con sus hijas.

“Nuestra meta principal es regresarle obviamente a esas pequeñitas su madre, es lo más importante que salga de esto lo menos ilesa y lo menos herida posible y que pueda ya irse para su casa con las niñas, eso es lo más que ella anhela”.

A poco más de tres meses de ser detenida, la abogada reveló que la sinaloense está sometida a condiciones de confinamiento muy duras y pasa sus días sola, en una celda, 22 horas al día. De acuerdo con ella, Emma Coronel tiene solo dos horas para poder salir de su celda a un patio interior entre 4 y 5 de la tarde o de 1 a 2 de la mañana.

“Es en este tiempo cuando puede bañarse, hablar con su familia y usar una bicicleta estacionaria. Casi siempre tiene las piernas entumecidas porque no tiene espacio, es muy pequeña la celda, no tiene ni ventanas ni paredes, no hay posibilidades de que pueda respirar aire fresco o ver la luz del sol. Así que no hay mucho qué hacer, se la pasa mirando las cuatro paredes casi todo el día”, cuenta Colón.

La abogada comenta en entrevista, que a unos meses de recibir su sentencia, su cliente está nerviosa porque es una situación difícil y obviamente el estar separada de sus niñas por tanto tiempo no ha sido fácil. “Es un sube y baja de emociones”, expresa Colón Miro, quien dice que debido a que Emma habla muy poco inglés, no puede ni siquiera comunicarse con los celadores.

Información de:https://politica.expansion.mx/