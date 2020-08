Emiten resultados de la convocatoria de la XIX Bienal de Pintura Rufino Tamayo (12:00 h)

Oaxaca de Juárez, 19 de agosto. Con el propósito de promocionar y fortalecer las expresiones pictóricas del país, se emitieron los resultados de la convocatoria de la XIX Bienal de Pintura Rufino Tamayo de un total de 817 registros de artistas participantes.

El certamen tiene como propósito contribuir con la exploración de los artistas en innovar y ofrecer diversas aproximaciones a esta disciplina, manteniendo espacios para la exposición y reflexión de las obras creadas en este soporte.

De un total de 817 registros de artistas participantes, de los cuales inscribieron mil 634 obras a este certamen, fueron seleccionadas 51 piezas, mismas que integrarán la exposición itinerante que permanecerá abierta al público a partir del 29 de octubre del 2020 en su primera sede, el Museo de Arte Contemporáneo de Oaxaca.

El jurado de selección tuvo oportunidad de evaluar a través de la plataforma diseñada para ellos, las obras que los participantes registraron a partir de la publicación de la convocatoria del 28 de enero del 2020 hasta su cierre el 9 de agosto pasado, aunado a que se llevaron a cabo sesiones de forma virtual los días 12, 13 y 14 de agosto del presente año.

El jurado de selección constituido por Magali Lara, Daniela Pérez y Ramiro Martínez fue convocado por la Secretaría de Cultura, el Instituto Nacional de Bellas Artes, la Secretaría de las Culturas y Artes de Oaxaca, el Museo de Arte Contemporáneo Rufino Tamayo, el Museo de Arte Contemporáneo de Oaxaca y la Fundación Olga y Rufino Tamayo A.C.

Es así que a través de este certamen se evidencia el ejercicio pictórico contemporáneo y el contexto inmediato -y mediático- desde las diversas formas de producción visual, pero también desde los acontecimientos externos que lo rodean. Es por ello que la tradición y la investigación mismas de la pintura de la segunda mitad del siglo XX se suman a ese continuo histórico del arte en el México actual.

Por lo tanto, la Bienal de Pintura Rufino Tamayo tiene su objetivo fundamental en el estudio y revisión de los intereses que persiguen los pintores contemporáneos en México y con ello conocer cuál es el diálogo que mantienen con el presente, pero también conocer hacia dónde se dirige esta disciplina.

Semblanzas del jurado

Magali Lara

Artista visual, gestora y maestra, trabaja desde los años setenta con obra relacionada al cuerpo y las emociones a manera de ensayos visuales. Con más de 40 años como artista y 20 como maestra, ha tenido varias exposiciones individuales en museos nacionales y en el extranjero y su obra forma parte de diversas colecciones importantes a nivel internacional.

En los años noventa comenzó a trabajar en la Facultad de Artes de la Universidad Autónoma de Morelos y participa como jurado en varias bienales, fomentos a la producción artística y asesora de planes de estudio en diversas instituciones de educación artística, así como en museos.

Algunos de los proyectos especiales o intervenciones en espacios públicos en los que ha participado recientemente destacan: durante el 2019 coordinó junto con Carmen Boullosa: Artists Books and Other Collaborations: Carmen Boullosa and Magali Lara (México City, 1979 – 1989), en Macaulay Honors College, New York, E.U.A, entre otros.

Ramiro Martínez

Director Ejecutivo del Museo Amparo en la ciudad de Puebla, México desde el 2010, tiempo en que ha liderado un nuevo proyecto en la historia del museo, empezando con su actualización completa diseñada por el reconocido arquitecto mexicano Enrique Norten, concluida en abril de 2015.

En cuanto a programación y adquisiciones, su enfoque en el Museo Amparo ha sido promover la investigación y nuevos esquemas de diseño de la colección permanente y coordinar un programa de exposiciones temporales balanceando el arte prehispánico, virreinal y contemporáneo, entre otras actividades.

Daniela Pérez

Curadora de arte contemporáneo. Desde 2019 es curadora y coordinadora de proyectos de arte en Fundación Transformación, Arte y Educación, A.C. Fue parte del comité de selección de ArtesMundi 8. Entre 2015 y 2017, fue subdirectora artística en el Museo Tamayo.

En 2013 recibió una beca del Foundation for the Arts Initiative y formó parte, ese mismo año, del equipo curatorial de la Bienal do Mercosul, Porto Alegre, Brasil. Entre 2007 y 2011 fue curadora asociada en el Museo Tamayo. Ha trabajado en el Museu de Arte Moderna de Sao Paulo.

