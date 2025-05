Emite Protección Civil alerta por mar de fondo en la zona costera de Oaxaca (18:00 h)

Oaxaca de Juárez, 20 de mayo. La Coordinación Estatal de Protección Civil y Gestión de Riesgos (CEPCyGR) emite un aviso preventivo para alertar a la población sobre un evento de mar de fondo que afectará la zona costera de Oaxaca, desde Santiago Pinotepa Nacional hasta San Mateo del Mar.

De acuerdo con información de la Secretaría de Marina (Semar), este fenómeno comenzará este martes 20 de mayo; que provocará oleaje elevado entre 1.5 a 2.5 metros de altura con fuerte corriente de retorno.

Además, esta situación generará fuertes rompimientos de olas, lo que representa un alto riesgo para las personas bañistas, embarcaciones menores y actividades turísticas a lo largo de la línea de playa y zonas vulnerables.

Por tal motivo, la CEPCyGR emite las siguientes recomendaciones:

• Atender las indicaciones del personal salvavidas y de autoridades de Protección Civil y Capitanías de Puerto.

• Evitar caminar en la franja de arena, especialmente cerca de la rompiente de olas.

• No circular en zonas inundadas.

• Por ningún motivo introducirse al mar.

• Mantener a personas menores de edad cerca y no perderles de vista.

• Retirar palapas, mobiliario y equipo del área de playa.

• Retirar y salvaguardar las embarcaciones pequeñas.

• No realizar deportes acuáticos.

Se exhorta a la población mantenerse informada a través de los medios y redes sociales oficiales: Facebook @CEPCYGRGobOax y en X @CEPCyGR_GobOax

Me gusta esto: Me gusta Cargando...

Compartir