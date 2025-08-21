Emite AICM alerta a usuarios por mal tiempo (10:45 h)

Oaxaca de Juárez, 21 de agosto. El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) emitió una alerta con base en los pronósticos meteorológicos y exhortaron a los usuarios a mantenerse al tanto del estatus de sus vuelos ante posibles retrasos por mal tiempo durante el transcurso del día.

La terminal aérea señaló en su cuenta de X que “los reportes meteorológicos para este jueves indican alta probabilidad de lluvias, lo que podría afectar las operaciones aéreas. Si tienes un vuelo programado para hoy, te recomendamos anticipar tu llegada al aeropuerto”.

Recordó a los usuarios que para vuelos nacionales deben llegar dos horas antes y para internacionales tres horas. “Mantente en comunicación con tu aerolínea para conocer el estatus de tu vuelo”.

