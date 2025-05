Embajada de EU en México emite alerta de seguridad por manifestaciones de la CNTE (15:55 h)

Ciudad de México, 23 de mayo. La embajada de los Estados Unidos en México emitió una alerta de seguridad en donde explica a sus ciudadanos lo que está pasando en afuera del aeropuerto internacional de la Ciudad de México donde miles de maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación se manifiestan e impiden los accesos.

May 23, 2025

Location: Mexico City, Mexico

Event: Media reports thousands of protestors blocking or limiting access to the Mexico City International Airport (AICM). Reports indicate that authorities have limited access to terminals, including entry and exit. U.S. citizens attempting to enter or exit the airport should follow directions of local authorities.

U.S. government personnel are advised to avoid the demonstration area until further notice.

Actions to Take:

Demonstrations can be unpredictable; avoid areas around protests and demonstrations.

Monitor local media for updates.

Follow the directions of local authorities and in case of emergency, call 911.

Traducción

Evento: Los medios de comunicación informan que miles de manifestantes bloquean o limitan el acceso al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM). Los informes indican que las autoridades han limitado el acceso a las terminales, incluyendo la entrada y la salida. Los ciudadanos estadounidenses que intenten entrar o salir del aeropuerto deben seguir las indicaciones de las autoridades locales.

Se recomienda al personal del gobierno estadounidense que evite la zona de la manifestación hasta nuevo aviso.

Medidas a tomar:

Las manifestaciones pueden ser impredecibles; evite las zonas cercanas a las protestas y manifestaciones.

Esté atento a los medios locales para obtener información actualizada.

Siga las indicaciones de las autoridades locales y, en caso de emergencia, llame al 911.

