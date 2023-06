Elton John se despide de los escenarios; así fue su trayectoria musical (16:00 h)

Oaxaca de Juárez, 26 de junio. El cantante se despidió de los escenarios en un emotivo concierto en Glastonbury, aunque aún le quedan algunas fechas en Europa. Hacemos un recorrido por los momentos más emblemáticos de su carrera.

Sir Elton John ha dicho adiós a los escenarios. El artista británico brindó este fin de semana su último show en un emotivo concierto en Glastonbury frente a cientos de miles de fans.

El emblemático artista de 76 años acaba de concluir con su gira de 300 conciertos y decidió darle el adiós a su carrera de décadas. A lo largo de su trayectoria, John ha tocado en más de 3500 conciertos alrededor de todo el mundo.

El artista se presentó en el escenario Pyramiid del festival donde miles de fans presenciaron el final de su carrera sobre los escenarios, así como también grandes estrellas del espectáculo lo aplaudieron. Entre la multitud, celebridades como Paul McCartney y su esposa Stella, Lewis Hamilton y Kate Hudson disfrutaron de la despedida de Elton.

“¡Gracias, Glastonbury!”, escribió John en una publicación de Instagram agradeciendo al público por su acalorada despedida. “La energía de anoche fue como ninguna otra cosa, y no podría estar más agradecido con la multitud y la gente que miraba desde casa por todo su amor y apoyo”. Y finalizó: “Estarán en mi corazón y en mi alma para siempre. UK, que despedida. Los amo”.

El músico continuará con su gira en Francia, Suecia, Dinamarca y Suiza antes de retirarse definitivamente.

Sus conciertos más emblemáticos

No hace falta recurrir a la investigación para saber cuáles son los conciertos más destacados del artista, pues él mismo se ha encargado de recopilarlos.

Elton John ha recorrido los escenarios del mundo por más de medio siglo, ha vendido 300 millones de álbumes a lo largo de su carrera y ha marcado tendencia no sólo por su música sino también por su estilo.

John es, sin dudas, uno de los artistas que quedará en la historia como todo un hito de la música pop. Y es por eso que es complicado encasillar en esta nota cuáles son sus momentos de gloria, así que seguimos su propia cronología para hacerlo.

El artista subió a su cuenta oficial de Youtube una lista con los conciertos clásicos e inolvidables de su carrera, recorriendo sus sencillos más icónicos en escenarios de todo el mundo.

Desde sus pasos por Escocia en 1976, hasta su llegada a Turquía a principios de los 2000, el artista recopiló sus sencillos más emblemáticos en los shows que, para él, son inolvidables.

Troubadour, Los Ángeles, Estados Unidos (1970): fue el primer concierto de Elton en suelo norteamericano.

en suelo norteamericano. The Playhouse Theatre, Edimburgo, Escocia (1976): El artista participódel Festival de Música Popular del país en pleno auge de su popularidad.

del país en pleno auge de su popularidad. Sala de conciertos Rossiya, Moscú, Rusia (1979): fue el primer artista de rock occidental en presentarse en Rusia.

en presentarse en Rusia. Live Aid (1985): Tal es la trascendencia de este show en la historia de la música que le dio vida al Día Mundial del Rock . Elton estaba entre los prestigiosos artistas que se unieron para aportar su granito de arena a la hambruna en África.

. Elton estaba entre los prestigiosos artistas que se unieron para aportar su granito de arena a la hambruna en África. Sydney Entertainmente Centre, Sydney, Australia (1986): John estaba atravesando problemas con sus cuerdas vocales, aunque dio un concierto magistral. Fue acompañado por la orquesta sinfónica de James Newton Howard.

Arena Di Verona, Italia (1989)

Estadio Do Flamengo, Río de Janeiro, Brasil (1995)

Madison Square Garden, New York (2000)

El gran anfiteatro Éfeso, Turquía (2001)

Otros logros de Elton John

Es ganador de 2 premios Oscar a Mejor Canción Original por sus canciones “I’m Gonna Love Me Again” y “Can You Feel the Love Tonight”, ambos otorgados en 2020. En 1995 ganó un Globo de Oro por esta segunda canción.

Ganó dos premios Tony a Mejor banda sonora original por sus trabajos en El rey león (1998) y Aida (2000).

por sus trabajos en El rey león (1998) y Aida (2000). Tiene 5 premios Grammy y 5 premios Brit

Tiene 32 álbumes de estudio, 1 disco en colaboración y 4 álbumes en vivo.

Fue nombrado “Caballero (Sir)” por la reina Isabel II en 1999.

Fue uno de los protagonistas del inolvidable concierto Live Aid.

