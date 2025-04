Elije Huajuapan a su representante de Diosa Centéotl 2025 (17:00 h)

Saúl Salazar

Huajuapan de León, Oax. 21 de abril. Joselina Girón Hernández, originaria de Santa Catarina Yutandú, Tezoatlán de Segura y Luna, fue elegida como la representante de Huajuapan de León, en el certamen Diosa Centéotl 2025.

El certamen, que fue de dos etapas, se realizó la tarde del domingo, en la Plaza de la Libertad de Expresión de Huajuapan de León. Las cinco aspirantes portaron indumentaria de sus pueblos originarios y prendas elaboradas por artesanas locales.

Contaron con tres minutos para detallar temas como contexto social, territorial, historia e identidad de Huajuapan de León; empoderamiento social, político y económico de la mujer, así como tácticas culturales y costumbres.

Joselina Girón, Diosa Centéotl 2025, quien lleva más de 15 años viviendo en Huajuapan de León, compartió que el representar a dicha ciudad mixteca, es un compromiso que lo hará con dignidad y respeto.

“En primer lugar me siento muy agradecida con todas las personas que me apoyaron, con todos aquellos hermanos que me escucharon. Como lo comenté llevo conmigo la filosofía comunal de mis ancestros y quiero darlo a conocer a través de mi lengua y cultura de Huajuapan”, indicó.

Refirió que se tiene que dar a conocer costumbres, tradiciones e identidad de Huajuapan, además de la lengua mixteca.

“Somos un municipio lleno de identidad, con costumbres y tradiciones. Sobre todo, de nuestra lengua, creo que hay un desplazamiento muy importante de ella, y esta es la oportunidad de poder dar a conocer al mundo la diversidad de nuestros pueblos que somos”, señaló.

El jurado calificador estuvo integrado por miembros de la Comisión Cultural Comunitaria: Kenia Rojas Gómez, Berenice Viridiana Moreno Hipólito y Flor Galicia Loyola.

También por el Cronista de Huajuapan de León, Santiago Ignacio Barragán Zamora; Jazmín Sánchez Cortes, directora de Desarrollo Humano; Ofelia Pineda Ortiz, investigadora y promotora cultural; María Fernanda Angón, especialista en Teatro y Proyección Escénica; Valdino Flores y Flores, investigador de la nación Ñuu Savi y Néstor Armando Cruz Manzano.

