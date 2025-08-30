Eligen en Oaxaca de Juárez a la América 2025 (13:20 h)

Oaxaca de Juárez, 30 de agosto. El Municipio de Oaxaca de Juárez anunció con entusiasmo la elección de la “América 2025”, certamen que reconoce el talento y compromiso cívico de las jóvenes capitalinas y quienes tendrán el honor de participar en las Fiestas Patrias, cantando nuestro glorioso Himno Nacional Mexicano.

En esta edición, el primer lugar fue para Mairím Cruz Luna, quien portará el título de América 2025. El segundo lugar lo obtuvo Cinthia Méndez García, mientras que el tercer lugar correspondió a Mariana Sarmiento Jiménez, quienes integrarán el coro cívico.

Durante el evento también se entregó un reconocimiento especial a Janet Karime Morales Martínez, quien representó dignamente al municipio como América 2024.

Las tres jóvenes electas encabezarán las celebraciones patrias de septiembre y representarán a Oaxaca de Juárez en distintos actos cívicos, culturales y sociales, reafirmando la importancia de mantener vivas las tradiciones que fortalecen la identidad de la capital.

El presidente municipal Ray Chagoya destacó que la elección de la América es una muestra del interés de su gobierno en preservar los valores cívicos y patrióticos, fortaleciendo el sentido de pertenencia y unidad entre las y los oaxaqueños.

