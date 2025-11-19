Elemento de la PABIC presunto autor material de desaparición y muerte de menor Noelia y de tres personas más en Juchitán (14:20 h)

Oaxaca de Juárez, 19 de noviembre. El Fiscal General del Estado de Oaxaca, Bernardo Rodríguez Alamilla, junto con el titular de la Secretaría de Gobierno (SEGO), Jesús Romero López, dio a conocer que el presunto autor material de la desaparición y muerte de la menor Noelia, su madre, así como de otras dos personas, es un elemento en activo de la Policía Auxiliar, Bancaria, Industrial y Comercial (PABIC).

En conferencia de prensa del gabinete de Seguridad, el abogado del estado informó que el elemento de la PABIC fue detenido hace algunas horas y que está siendo trasladado a la capital oaxaqueña.

El responsable del atroz crimen que conmocionó no solo a Juchitán de Zaragoza sino a todo el estado, fue identificado como Lamberto S. V., miembro activo de la seguridad en el estado.

Rodríguez Alamilla, indicó que la detención se dio en base a las investigaciones realizadas en torno al crimen cometido el pasado 11 de noviembre en Juchitán de Zaragoza.

Mencionó que el imputado es el responsable como autor material del asesinato de tres personas, entre ellas, la madre de la menor Noelia, así como de la desaparición y después asesinato de la pequeña cuyo cuerpo fue localizada en un domicilio y donde fueron aseguradas tres mujeres.

Expresó que con esta detención del elemento de seguridad del estado, es un mensaje de no impunidad, que sean de cualquier tipo de (seguridad) estas personas van a ser detenidas y de que si comete un acto ilícito por mínimo que sea va a haber una persecución por parte del estado.

“No vamos a permitir que ninguno de estos eventos queden impunes, no vamos a permitir que por una persona se manche también a toda una corporación”.

Subrayó que desafortunadamente durante mucho tiempo no se trabajó en temas que ahorita sí se están trabajando, en temas de control y confianza, en temas de los diferentes perfiles que deben de cubrir estas personas para formar parte de estas corporaciones.

Mediante un comunicado, la dependencia informó que a raíz de la desaparición de la menor, se iniciaron las primeras entrevistas con los familiares de la víctima A.G.L., quienes reportaron que la mañana del 10 de noviembre, la niña N.D.S.G. había salido en compañía de su madre. Horas después, se perdió la comunicación con ambas.

Ante la desaparición de la niña, se activó de inmediato una investigación integral y multidisciplinaria para esclarecer los hechos y fortalecer las labores de búsqueda de la menor de edad.

Derivado de un operativo de búsqueda e inteligencia criminal, la Fiscalía de Oaxaca, a través de la Vicefiscalía Regional del Istmo, en coordinación con la Secretaría de la Marina (SEMAR), la Secretaría de la Defensa Nacional (DEFENSA), la Guardia Nacional, la Policía Estatal, la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) y la Policía Municipal, localizó sin vida a la menor en el interior de un domicilio particular en la colonia La Planta, en Juchitán de Zaragoza.

En el mismo lugar, detuvieron a tres mujeres, identificadas como R.E.B.N., originaria del estado de México; así como M.G.S.P. y R.I.P.G., originarias del estado de Chiapas, quienes están vinculadas con la desaparición y fallecimiento de N.D.S.G.

Además, se investiga su posible participación en los hechos que llevaron a la muerte de las otras tres víctimas, incluida la madre de la niña.

Finalmente, el Fiscal de Oaxaca, Bernardo Rodríguez Alamilla, aseguró que no habrá impunidad en este caso y reafirmó el compromiso de realizar investigaciones exhaustivas para esclarecer los hechos y aplicar todo el rigor de la ley a quienes resulten responsables.

