Elección Judicial, una asquerosidad: Víctor Sánchez Baños (23:00 h)

Por Víctor Sánchez Baños

La Elección Judicial es una asquerosidad vil. Hoy te voy a platicar, con los “acordeones en la mano”, cómo Palacio Nacional, las mayorías de las cámaras de Senadores, Diputados federales y los locales de la Ciudad de México, manipulan la elección para tener ministros, con la complacencia de Guadalupe Taddei y los demás consejeros del INE, así como de Patricia Avendaño y del IECM.

Como les he mencionado en anteriores análisis, ese proceso electoral será el fraude más grande cometido en la historia del país, con lo que la democracia será subyugada, avasallada, dominada poderosa y violentamente por el partido en el poder: Morena. Tu voluntad en las urnas será un asunto del pasado.

Mucho nos costó a varias generaciones de mexicanos y tener un voto libre para elegir a nuestros gobernantes. La mayoría de las veces elegimos a pésimos gobernantes. La llista es interminable y de todos los colores, hasta caer en manos del megalómano (no soy siquiatra, pero son los síntomas que está en la literatura médica), de Andrés López, quien mantiene una obsesión patológica por la grandeza, especialmente la propia, y que tiende a creer en su importancia social o en su poder.

Ahora, con la elección de la mitad de los miembros del Poder Judicial en el ámbito federal y de 16 entidades, se abrió una ventana de oportunidad para que la izquierda de Morena aglutine todo el poder; aun superior al que tenía el PRI después de la asunción de Plutarco Elías Calles. Pasaron autoritarios y hasta dictadores de pacotilla, pero el Peje, rompió para mal el molde.

Aquí los nombres de los elegidos que en Palacio Nacional y el oficialismo legislativo, que aparecen en el acordeón del que se imprime por cientos de miles:

Serán ministros de la SCJN, en este orden: Lenia Batres, Jazmín Esquivel, Sara Herrerías, Loretta Ortiz, Estela Ríos, Hugo Aguilar, Irving Espinosa, Azael Figueroa y Rodrigo Guerrero.

Para magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial que impulsa y serán todo poderosos:

Eva Degives, Isabel García Pérez, Celia Maya, Bernardo Bátiz y Rufino León Tovar.

Para el Tribunal Electoral del PJF, empujan a Claudia Valle y Gilberto Bátiz.

En la Ciudad de México, para Jueces de Distrito van Alejandro del Río y Araceli Palacios

Como magistrados de Distrito: Ana Alarcón, Rocío Rojas, Nelly Montealegre, Samara Sabin, Martha Sánchez, Hermes Godínez y Víctor Solano. Jueces de Distrito: Araceli Duque y Alejandro del Río.

Los de Morena quieren y están a punto de lograrlo, para el Tribunal de disciplina de la CDMX, a Alicia Alvarado, Saraí Alcántara, Nayhelli Ortiz, Nicolás Jerónimo y Moisés Vergara. Como magistrados del Tribunal electoral del Poder Judicial de la Federación a Zuly Feria, Héctor González y Erick Martín.

Para jueces de la CDMX: Verónica Castañeda, Karina Hernández, Ana Mendoza, Dulce Velázquez, Luis Ballesteros, Carlos Chora, Misael García, Francisco Garduño y Luis Ugalde.

TODAS son propuestas de Presidencia, Congreso y el gobierno de la Ciudad de México. Ninguno el Poder Judicial.

Así o más claro. Las cartas están marcadas.

ALITO: Quien hace política, política y más política es el líder nacional del PRI, Alejandro Moreno, Alito. Reunido con los dirigentes de la Internacional Socialista, construye acuerdos partidistas en Estambul, Turquía, lo que no hacen los sedicentes socialistas del partido Morena. Por unanimidad, el Consejo Mundial de la IS condenó la injerencia del crimen organizado en las estructuras gubernamentales de América Latina y la persecución política contra la oposición. Este posicionamiento fue posible tras el respaldo de delegaciones de América Latina, África, Asia y Europa. La comunidad internacional no puede guardar silencio ante los atropellos a la democracia y al Estado de derecho en México, indicó en un comunicado.

HUTCHISON PORTS: Para reforzar su capacidad operativa, Hutchison Ports Timsa, que lidera Manuel García Gordillo, invirtió de más de 300 millones de pesos en infraestructura del puerto de Manzanillo con la incorporación de dos nuevas grúas eléctricas móviles, modelo ESP10 de la marca Gottwald, procedentes de Alemania.

CHIAPAS: Contundente, el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, afirmó que en su gobierno no hay espacio para la impunidad. Esto lo mencionó Eduardo, luego de la detención de un alto mando del llamado Grupo Pakal de la policía, por ligas con el crimen organizado, el pasado fin de semana. Todas las denuncias se toman con seriedad, recalcó. Buena señal.

CHIHUAHUA: La gobernadora Maru Campos, se convirtió en la líder de los gobernadores panistas que lo forman Tere Jiménez de Aguascalientes, Libia García, de Guanajuato y Mauricio Kuri, de Querétaro. Maru sustituye a Tere. Sabemos que, por cierto, no hay buena relación entre Tere y Libia. Gobiernan estados vecinos, pero hay mucho más que simple política pintada de azul.

QUERÉTARO: Ya que hablamos del panismo, el pasado fin de semana hubo un pachangón en la entidad. Festejaron el décimo aniversario de la “estampida azul”. El ascenso al poder del PAN en la entidad. El gobernador Mauricio Kuri, en el festejo dijo que “no hay quinto malo”, refiriéndose a que el PAN buscará ganar por quinta ocasión las elecciones por la entidad. Para ello, dijo su antecesor, Pancho Domínguez, que para lograrlo los azules deberán estar unidos para enfrentar el oficialismo federal en el 2027, donde se renovarán la gubernatura, los 18 ayuntamiento y el congreso local, así como diputaciones federales.

RESPONSABILIDAD Y GOBERNANZA (ESG), LENOVO: Al mando de Fabio Oliveira, Lenovo en México, se alió con Movimiento STEM+, liderado por Graciela Rojas, para desarrollar y publicar un documento que sea útil para inspirar nuevas formas de enseñanza centradas en la ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. El documento se llama Educación STEM su aplicación. Una estrategia inclusiva, sostenible y universal para secundaria y ofrece a los maestros fundamentos de enseñanza, recomendaciones de política educativa y tres secuencias didácticas listas para aplicar en los salones de clases. También aborda temas como la desigualdad de acceso, la falta de orientación vocacional y las brechas de género, proponiendo una ruta de acción contra esto

