Elección de jueces y magistrados, oportunidad para descolonizar el Poder Judicial: Irán Vázquez Hernández (16:45 h)

Oaxaca de Juárez, 31 de marzo. El proceso electoral en materia judicial que comenzó hoy, es una puerta de oportunidad para descolonizar la justicia, erradicar del Poder Judicial el racismo y brindar una justicia con enfoque humano, intercultural y accesible, afirmó el candidato a juez de distrito en materia penal por el estado de Oaxaca, Irán Francisco Vázquez Hernández.

Al participar en el Foro: “Los Pueblos Indígenas y Afromexicanos frente a la elección Judicial” efectuado en Guelatao de Juárez este domingo 30 de marzo, a invitación de la Universidad Autónoma Comunal, el aspirante identificado con el número 43, reiteró que se debe impulsar un modelo de justicia humanista.

Acompañado del también candidato a ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Hugo Aguilar Ortiz, consideró fundamental devolver la sensibilidad y la empatía a los jueces, para garantizar el acceso equitativo a la justicia.

Y es que, dijo, los jueces de distrito son la puerta de entrada para que comunidades indígenas puedan acceder a un sistema de justicia más equitativo y justo.

Luego de depositar una ofrenda floral al pie de la estatua a Benito Juárez, junto con autoridades municipales, académicas, así como la aspirante a magistrada de Circuito, Norma González Jiménez y la candidata a magistrada de la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Camelia Gaspar Martínez; enfatizó que de nada sirve elegir jueces y juezas, si se eligen a quienes carecen de perspectiva indígena, intercultural y enfoque de derechos humanos.

De ahí que, ante pobladores, autoridades municipales de la Sierra Norte y candidatas, manifestó que de nada serviría que se haya hecho toda una reestructuración judicial si no se hace un reconocimiento de la jurisdicción indígena.

“Algo que ha caracterizado al Poder Judicial es el racismo y la discriminación por cómo vestimos, por nuestro color de piel y hasta por el olor”.

Ante ello, es necesaria una justicia que no sea elitista, que tenga conocimiento de la realidad de nuestros pueblos y comunidades indígenas, que los conozca y los entienda. Es decir, debemos descolonizar la justicia, resaltó.

Vázquez Hernández afirmó que nunca más debe existir un monopolio de la justicia, sin incluir los otros sistemas normativos, y que incluso la autonomía indígena debe ser potenciada, es decir, una justicia intercultural.

Al describir sus propuestas en materia de justicia, detalló que se debe impulsar un modelo de justicia con dimensión humana de los conflictos que llegan a los juzgados, “la sensibilidad y la empatía de los jueces son fundamentales para garantizar el acceso equitativo a la justicia”.

Pidió a los asistentes caminar juntos en la construcción de un nuevo modelo de justicia, “yo lo hago de buena fe, no tengo ningún interés político detrás de esto, tengo simplemente la sinceridad y la humildad que me dejaron mis padres y con esto yo quiero caminar y con esto yo quiero que ustedes me acompañen”, convocó.

En el evento también se llevó a cabo un ritual ancestral para llamar a las buenas energías para que acompañen a las y los candidatos a una contienda limpia. Además de efectuarse la firma de compromisos por parte de las personas aspirantes a un cargo de elección en el Poder Judicial, para con la Universidad Comunal, en los cuales se estableció mantener la escucha permanente y las puertas abiertas para los pueblos y comunidades indígenas.

