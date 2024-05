El Zumbido el Moscardón: Una candidata para el olvido: Francisco Alejandro Leyva Aguilar (09:00 h)

Hay innumerables videos de una Claudia Sheinbaum “colocha”, como le dicen los chiapanecos a los de cabello revueltamente chino y enredado, como si no se bañara nunca, arengando frente a los comités de lucha de la UNAM, discursos cargados de adoctrinamiento marxista-leninista, una ideología que quizá no fue mala pero que la historia nos dice que fracasó en todo el mundo, incluida Cuba y que derivó en el fascismo populismo, es decir en una de las tiranías más férreas que hayamos tenido en el mundo, más de 60 años en el poder, sin cambio generacional.

No, Claudia no razona, ella piensa lo que le ordena Obrador, porque su diminuto cerebro, está diseñado para seguir al líder… a ella le enseñaron que Cristo no es el hijo de Dios, sino un judío más que infringió las reglas y por eso lo crucificaron. Ella no quiere ser sacrificada por eso obedece.