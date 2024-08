El Zumbido el Moscardón: No estamos como Dinamarca, pero si como en Estocolmo: Francisco Alejandro Leyva Aguilar (09:00 h)

Oaxaca de Juárez, 23 de agosto. El peje quería que nos volviéramos como Dinamarca, pero a lo más cercano que nos llevó de una entidad europea, fue a Suecia y no precisamente por la magnificencia, la cultura, la economía sostenible, la salubridad impoluta, el pulcro e incorruptible ejército…

No, el peje nos llevo a Suecia por el síndrome que desarrollaron 4 empleados en la cámara acorazada de un banco en el centro de Estocolmo, allá en Suecia el 23 de agosto de 1973 que desencadenó una crisis humanitaria de seis largos días y que originó la psicosis que hoy conocemos como Síndrome de Estocolmo.

Este síndrome, se caracteriza por la afectividad que sienten los secuestrados por sus secuestradores, obvio esta afectividad está más relacionada con el miedo extremo a perder la vida, que por la conciencia de que los captores son, digamos, buenas personas porque a pesar de retenerlos, no les hacen daño.

Ese síndrome -yo no sé si se ha estudiado el fenómeno- pero puede ser masivo y se da en los regímenes autoritarios, donde el miedo, se transforma en admiración para el opresor, incluso al grado de fanatismo.

Hace algunos varios años ya, me encontré con unos cubanos que vinieron a Oaxaca al Instituto Nacional de Educación para Adultos INEA. Era 2006 y en Oaxaca se gestaba una guerra de guerrillas entre la recién creada Asociación Popular de Pueblos de Oaxaca (APPO), siglas pleonásticas por cierto y el gobierno de Ulises Ruiz

Le dolió reconocerlo pero entendió que un 80 por cierto el sueldo que ganan los cubanos en el extranjero, es para el régimen castrista, pero me dijo que en cambio, les permitía conocer otros países, otras personas y hacer amigos y que a ellos, los que salen de Cuba con el permiso del gobierno, son tratados bien… y bien significa en la Isla, no pasar hambre.

Le expuse que en Cuba hay zonas en donde los cubanos están muriendo de hambre y él me respondió con una máxima del régimen castrista lapidaria y terrible, casi napoleónica: “COME FIDEL, COME CUBA”… ¿eso no es el Síndrome de Estocolmo?.