El Zumbido el Moscardón: Alejandro Leyva Aguilar (09:00 h)

Oaxaca de Juárez, 23 de septiembre. ¿Ustedes piensan que la militarización de la Guardia Nacional es un asunto de seguridad?, parece, pero solo lo parece que la justificación del Gobierno Federal y del peje en particular, es que no existe la capacidad de enfrentar al crimen organizado solo con las fuerzas civiles y que es necesaria la intervención en primera respuesta, del ejército mexicano ¿en serio?

La crueldad con que los carteles de la droga y el crimen organizado realizan sus masacres y las filman, no tiene otra intención de instaurar el miedo en la población civil, son actos esenciales de intimidación, son hechos que causan terror.

Si permitimos que los carteles de la droga y el crimen organizado, siga haciendo de las suyas en territorio nacional, podremos en un futuro no muy lejano, padecer la intervención -esa si militar- de los Estados Unidos, porque no somos capaces de contener el crimen o porque lo solapamos como parece ser que sucede con la cuatroté.

Por eso la pregunta ¿la militarización de la Guardia Nacional, es un asunto de seguridad?, me parece que no, porque en los cuatro años de conformada con miles de efectivos militares, la Guardia Nacional no ha hecho una sola detención importante de capos de la droga, la de Caro Quintero fue un regalo y una advertencia de Kamala Harris a la cuatroté, tampoco ha habido un decomiso de droga importante y mucho menos decomiso de muebles, inmuebles y dinero del narcotráfico.