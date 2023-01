El Zumbido del Moscardón:La negligencia mata: Francisco Alejandro Leyva Aguilar (10:30 h)

Francisco Alejandro Leyva Aguilar

Oaxaca de Juárez, 10 de enero. Dice el Diccionario de la Lengua Española que “honesto-a”, quiere decir: a) decente o decoroso, b) recatado, pudoroso, c) razonable, justo y d) probo, recto honrado… o sea la honestidad tiene que ver con el honor y entiendo que, por añadidura, con la honra.

El Jefe Diego Fernández de Cevallos nos regaló en una ocasión una definición de ambas cuando nos dijo: “mientras mi honor (que es lo que yo sé de mí mismo) esté intacto, mi honra (que es lo que los demás creen saber de mi), puede estar hecha trizas.

Traigo a colación lo anterior porque después de la tragedia -puesto que se perdió una vida joven por negligencia criminal- de la línea tres del metro, el peje López exoneró a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México Claudia Sheinbaum y dijo textual que “ es una persona honesta”.

¿En serio?, veamos. Una persona honesta cumple con sus obligaciones y una de esas obligaciones que tiene la señora en comento, es salvaguardar la seguridad de los habitantes de la ciudad que gobierna y proteger por todos sus medios posibles, la integridad física y de los bienes de los ciudadanos.

Es decir, entre sus obligaciones está destinar presupuesto suficiente, para el mantenimiento de del Sistema de Transporte Colectivo (metro), que es usado por millones de pasajeros durante el día y lo que hemos visto a lo largo de su gobierno, es que ella se ha dedicado a restarle presupuesto a este importante medio de transporte masivo con las catastróficas consecuencias que ya hemos visto.

Analistas advierten que en esta administración de #EsClaudiaLaResponsable el tercer trimestre de 2022 fue ¡TRECE POR CIENTO MENOR, ES DECIR MIL QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE MILLONES DE PESOS MENOS QUE EN EL MISMO TRIMESTRE DE 2021. Y es que el trimestre de referencia de 2021 sí sufrió un aumento motivado por LA CAÍDA DE LA LÍNEA 12 QUE AUN ESTÁ FUERA DE SERVICIO y que el peje, prometió que estaría a estas alturas de 2023, funcionando.

Justamente en el tercer trimestre de 2017, cuando Mancera era Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, se gastó 1% más que en este pasado 2022, lo que quiere decir que hay un estancamiento de la inversión en todos los rubros del STC.

Por otro lado y por negligencia criminal, el avance del gasto de esos 18 mil 828 millones de pesos, al tercer trimestre de acuerdo a la Cuenta Pública 2022, es de apenas 55 por ciento, es decir no les alcanzó el año para invertir la cantidad que dijeron que invertirían.

Esta situación, ya había sido advertida por los trabajadores del Sistema que evidenciaron en cartulinas que pegaron en todas las estaciones que pudieron, justamente para deslindarse de algún problema que pudiese suscitarse, como final y trágicamente, ocurrió. El Metro de la Ciudad de México transportaba -le faltan dos líneas ahora- casi 5 millones de pasajeros diarios, lo que nos da una idea de la importancia del Sistema de Transporte más usado en el país.

López, ve zopilotes rondando la cabeza de #EsClaudiaLaResponsable y augura que son “herencias”, lo que no se puso a pensar el peje, es que desde hace 20 años, comenzando con el Ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, la Ciudad de México es gobernada por sus correligionarios de izquierda ¿a cuál herencia se refiere?.

Veamos:

En 2015 (Mancera) un choque de dos trenes en Oceanía, que dejó 12 lesionados; en 2016 (Mancera), se descarrilaron unos trenes en Politécnico no hubo lesionados; en 2020 (#EsClaudiaLaResponsable) hubo un choque de trenes en la estación Tacubaya, un muerto y 41 lesionados; en 2021 (#EsClaudiaLaResponsable), colapsa la línea 12 del metro. Saldo 25 muertos y 79 lesionados; en 2023 choque de dos trenes en la línea 3, saldo una persona fallecida y mas de 50 lesionados.

Hay que destacar algo. En 1975, cuando sí había izquierda pensante en México pero todo lo gobernaba el PRI, hubo un accidente en la estación Chabacano que ha sido el más fatal de todos. Dos trenes chocaron y murieron 31 personas, además de que hubo más de 70 heridos de gravedad.

En aquellos años de la hegemonía totalitaria priísta, bien hubiesen podido hacer como ahora y no hallar culpables. En aquel entonces, las investigaciones concluyeron que cerca de las 10 de a mañana del lunes 20 de octubre de 1975, salió de la estación Chabacano a la siguiente parada Viaducto el tren número 10, donde se encontraba el tren número 8.

El tren 10, avanzó a una velocidad de 70 kilómetros por hora cuando el conductor vio al tren 8 parado en Viaducto, ya no pudo frenar y lo embistió a esa dramática velocidad con el saldo trágico. El Conductor Carlos Fernández fue destituido, enjuiciado y sentenciado a 12 años de prisión, toda vez que fue responsable de no frenar a tiempo y eso, además motivó la instalación de pilotos automáticos en los trenes de hoy.

Pasaron 40 años para que se registrara otro accidente y, de los muertos en la administración de #EsClaudiaLaResponsable que son la mayoría de los ocurridos, no hay una sola denuncia, no hay un solo responsable, no hay un solo preso ¿ESO ES SER HONESTA?

Y si tiene conciencia Claudia Sheinbaum, sabrá entonces que no es digna de honor y, aunque su honra quiera ser restaurada con una carta firmada por gobernadores y dirigentes de su partido instruidos por el peje, ambos HONOR Y HONRA, ESTÁN HECHOS TRIZAS, tanto como su candidatura.

