El Zumbido del Moscardón:Feminicidios imparables: Francisco Alejandro Leyva Aguilar (09:00 h)

Oaxaca de Juárez, 18 de octubre. Ayer, Jesús Romero el hirsuto secretario de gobierno del anodino Salomón Jara, comenzó su conferencia de prensa del Gabinete de Seguridad con una noticia que nada tiene que ver con la seguridad, así de desviados están los funcionarios de la maldita Primavera Oaxaqueña. Inició presentando a todos los del presidium para luego decir que en Diciembre, estará lista la súper carretera al Istmo que “ya es mayor de edad porque tiene más de 20 años que comenzó su construcción”.

Cual payaso de circo, Romero López trató de culpar a gobiernos pasados con una ironía bastante mala y es que el estado no está para bromas y menos en materia de seguridad que le compete. Solo en octubre en Oaxaca han asesinado a SEIS MUJERES, hay UNA ACTIVISTA DESAPARECIDA y asesinatos por todos los rincones de la entidad.

Y para rematar el 4 de octubre, otra mujer fue asediada en la Sierra Sur, en Miahuatlán de Porfirio Díaz y ese mismo día desapareció la activista Sandra Domínguez, que hasta el momento no ha sido localizada a pesar de los esfuerzos de los colectivos feministas que han coordinado trabajos se supone con los tres niveles de gobierno.

No, el estado no está para bromas estúpidas de un secretario al que le gusta la comodidad y la seguridad de su oficina, aunque presuma de jornadas laborales de 10 horas o más que, dichas por su propia boca, resultan un vitupero.

Por mucho Jesús Romero es el peor secretario de gobierno que ha tenido Oaxaca y mucha culpa de lo que pasa en el estado, es responsabilidad del anodino “gobernador”, así en minúsculas y entre comillas que no atina a pedirle la renuncia a un ineficiente e ineficaz personaje que piensa que los oaxaqueños somos tontos y no nos enteramos de lo que está pasando.

Salomón debe pedirle la renuncia ya a su secretario de gobierno, no solo porque no da una en el cargo, sino porque además pretende burlarse de los oaxaqueños con conferencias de prensa que no aportan absolutamente nada al estado de derecho.