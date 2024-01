El Zumbido del Moscardón: Xóchitl en Oaxaca: Francisco Alejandro Leyva Aguilar (10:45 h)

Es importante señalar que Claudia Shienbaum es puntera gracias a la percepción; es decir, el gobierno de la república, -y eso habría que denunciarlo ante el Instituto Nacional Electoral (INE)- ha gastado miles de millones de pesos ya, en inflar a una candidata que si no tuviese esos volúmenes de dinero en publicidad, estaría más flaca que el pavo que me comí en Año Nuevo.

La percepción es importante pero no define la elección, por tanto las encuestadoras pueden estar equivocadas en los más de 30 puntos que le lleva la una a la otra en diferencia de preferencia del voto, lo que si es una realidad es que en Oaxaca, López tiene una amplia ventaja por la cantidad de dádivas electorales que regala.

Ella llega a Oaxaca y pareciera que las aguas se remansan y se acomodan los tripulantes del barco, porque les cae el veinte de que no son ellos los protagonistas, sino Xóchitl y tampoco se trata de la elección de junio, sino del futuro de México. El interés mayúsculo, no son las plurinominales, ni las candidaturas, sino el rescate de México.

Bien dice el slogan de precampaña “Xóchitl es fuerte como tú”, pero por supuesto que necesita de apoyo, no es lo mismo un candidato plurinominal que empuje, a uno que ella tenga que jalar y eso los partidos políticos deben entenderlo muy bien, porque la ciudadanía está cansada de ver las mismas caras.

Si el pacto es con la sociedad civil, de ahí pueden salir todos los candidatos a presidentes municipales y diputados locales y primordialmente, todos los candidatos plurinominales, para que Xóchitl tenga un soporte ciudadano que la impulse y no la jale.

Entiendo que la precandidata también viene a Oaxaca a poner orden, a decirles a los tres partidos políticos que no quiere a candidatos con colas muy largas o con nexos impresentables, que no quiere a candidatos que huelan a fentanilo o a huachicol, ni mucho menos al inconfundible olor de los billetes del erario convertidos en ranchos, residencias majestuosas, negocios, hoteles, restaurantes etc.