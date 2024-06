El Zumbido del Moscardón: Voto al diablo: Francisco Alejandro Leyva Aguilar (09:15 h)

Oaxaca de Juárez, 3 de junio. Ganó Claudia Sheinbaum Pardo la elección presidencial de la jornada de ayer y la pregunta hoy es ¿ganó México?… me explico. La campaña política de México para sustituir al peje López Obrador, no fue una común y corriente, ni apegada a los tiempos electorales. Vimos durante casi dos años, una flagrante violación al artículo 134 de la Constitución Mexicana no solo de la actual Presidente de México, sino de todas las corcholatas presidenciales de Morena.

Y en ese mismo tenor, también lo vimos en una alianza de tres partidos políticos que contendieron internamente para elegir a una representante que encabezara los esfuerzos de los tres partidos políticos que formaban el bloque opositor, es decir, las campañas comenzaron antes y de manera ilegal. En ese sentido el único que respetó los tiempos del Instituto Nacional Electoral (INE) fue Movimiento Ciudadano.

No obstante la jornada electoral de ayer, fue como la esperábamos, con una alta participación ciudadana pero -de acuerdo a datos del INE- no superó el 61 por ciento y eso no refleja lo que millones de ciudadanos vimos en las calles, por eso a estas horas del lunes, existe una gran inconformidad de la ciudadanía por la tardanza del órgano electoral en dar a conocer los resultados electorales preliminares hasta pasada la media noche.

Morena es triunfador en casi todo y yo me pregunto ¿dónde está la clase media que se sintió agraviada por los constates yerros del “presidente” López?, ¿dónde están los inconformes con la inseguridad galopante en Michoacán, Zacatecas, Morelos, Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Guerrero, Sonora, Sinaloa, Nuevo León y el Estado de México entre otros?

¿Dónde quedó la solidaridad de la ciudadanía con los familiares de los niños con cáncer, con los desaparecidos de Ayotzinapa, con las madres buscadoras, con los enfermos de cáncer y otras enfermedades crónico degenerativas que no tienen medicinas, dónde están los que prometieron salvar a la república de las manos de un tirano?

Pareciera que esos no salieron a votar ayer y que, si hubo movilización efectiva y -como lo vimos a lo largo de la jornada- pago por voto, fueron los de Morena, ni siquiera los de sus aliados Partido del Trabajo (PT) y Partido Verde (PVEM). La marea rosa no se vió en las urnas y eso solo tiene dos explicaciones: o no fueron a votar o hubo un monumental fraude electoral.

Nadie, ni la propia Xóchitl Gálvez o los dirigentes de los tres partidos políticos, han hablado de un fraude a pesar de que tienen evidencia de compra de votos antes, durante y después de la elección; a pesar de la intimidación de sujetos encapuchados en las casillas, a pesar del evidente relleno de urnas en cientos, quizá miles de casillas donde los representantes de los partidos opositores fueron comprados o amenazados.

El único que ha abierto al boca y me parece que con mucha sensatez, es el representante del PRD en el Consejo General del INE Guadalupe Acosta Naranjo y lo hizo porque conoce muy bien a Andrés Manuel y sabe de lo que es capaz. Por eso me parece que aun vamos a ver algunas sorpresas en esta elección, sobre todo después de los cómputos distritales.

De cualquier manera Claudia Sheinbaum Pardo, es la Presidente electa de México y va a tener a su disposición -si el cómputo distrital así lo define- una Cámara de Diputados y una de Senadores, postrada a sus pies para cambiar la Constitución a su antojo, para modificar lo que quiera incluso la propiedad privada en México.

Va a poder realizar un cambio en la Constitución para reelegirse o permitir la reelección de Andrés y quizá el paso inmediato será la desaparición de la autonomía de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) porque este año termina el periodo de un ministro que será sustituido al capricho del peje, obteniendo así el voto que le falta para tener mayoría en el pleno de la Corte.

Olvídense que tengamos un Instituto de Transparencia, de Telecomunicaciones, una Comisión de Competencia e incluso una separación de poderes. La autocracia, el totalitarismo, se lo dieron millones de votos en las urnas a Claudia que lo va a aprovechar para transformar a México… pero en una dictadura.

En pocas y resumidas cuentas, el México que tienes hoy, para Octubre será uno muy distinto, mucho más parecido a los regímenes totalitarios que a la incipiente democracia que teníamos hasta ayer y esa no es culpa de la Presidente Claudia Sheinbaum, la primera mujer en la historia de México, sino culpa tuya que le regalaste o le vendiste un voto al diablo… al tiempo.

