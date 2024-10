El Zumbido del Moscardón: Volver al pasado: Francisco Alejandro Leyva Aguilar (09:00 h)

Oaxaca de Juárez, 3 de octubre. Ayer en la mañanera no vimos a una nueva presidente, lo que vimos fue la continuación, a menos en la retórica de un segundo mandato de López y es una tristeza para México reconocerlo. Claudia renunció a ejercer el poder tal y como lo habíamos pronosticado en esta columna.

Sin embargo, la retórica es exactamente la misma, no le ha cambiado una sola coma al script utilizado por su actual jefe y eso no es un buen augurio para los mexicanos porque -ojalá me equivoque-, vamos a ver una calca del sexenio anterior que fue el peor que ha tenido la historia de México.