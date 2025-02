El Zumbido del Moscardón: Vienen por los malos: Francisco Alejandro Leyva Aguilar (09:00 h)

Oaxaca de Juárez, 20 de febrero. Pues el palo ya está dado. El Departamento de Estado de Estados Unidos ya declaró a los #cartelesmexicanos como #terroristas y eso abre la puerta, para que el Congreso Estadounidense, envíe tropas a #México a acabar con ese lastre que no solamente le hace daño a ese país, sino al de origen que es el nuestro.

El Cártel de Sinaloa (CS), el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Cárteles Unidos (CU), el Cártel del Noroeste (CN), el Cártel del Golfo )CG) y el Cártel de la Nueva Familia Michoacana (NFM), son los objetivos específicos en México del Departamento de Estado gringo.

Así que de nada servirá que el Secretario de la Defensa Nacional #SEDENA #RicardoTrevillaTrejo haya dicho que “nuestro espacio aéreo está resguardado y seguro”, como diciendo que están pendientes de que los militares gringos no vayan a tirar desde sus drones, bombas a los cárteles antes mencionados y es que los gringos, no están dispuestos a abrazar a los crimínales.

¿Vamos a perder soberanía?, me parece que no, porque la presidente (con E) #ClaudiaSheinbaum, no es tan tonta como para meterse un balazo en los pies e imagino que procederá a aplicar la máxima popular de “si tu enemigo es más fuerte que tú, únete a él” y pues la capacidad de fuego de los narco terroristas mexicanos, no se compara con lo que los gringos pueden hacer.

Así que para no perder soberanía, va a tener que colaborar con los militares estadounidenses y darles todas las facilidades para que vengan por los miembros del crimen organizado y le hagan un hoyo a las estructuras de producción, distribución y financieras de los principales cárteles mexicanos que va a repercutir en las células que tienen regadas por todos los estados de la república, incluida #Oaxaca.

Alguna vez escuché a unos amigos decir que asesinando a los principales capos de la droga, no se soluciona el problema y es verdad.

El asesinato de #PabloEscobarGaviria en Colombia no detuvo ni la producción ni el comercio ilegal de cocaína, pero sí el terrorismo que ese loco practicaba en todo el territorio colombiano.

Ni la muerte de #AmadoCarrillo, ni las detenciones de #RafaélCaroQuintero, #IsmaélZambada o #JoaquínGuzmánLoera han detenido el tráfico y producción de #fentanilo o drogas y su trasiego a #EstadosUnidos, pero si pueden detener las masacres que vivimos a diario en estados como #Oaxaca, #Sinaloa, #Sonora, #Michoacán, #Guerrero, #Zacatecas, #Veracruz y casi todo el resto del país.

En lo que los criminales se reagrupan, vuelven a aparecer líderes, rescatan sus sistemas financieros y de producción, seguramente en todo el país habrá paz. De entrada se acabarán -por un rato eso sí- el cobro de piso, las extorsiones, el robo de combustible, los secuestros, el tráfico de estupefacientes e indocumentados y en fin, ese cáncer que ha lacerado la economía de los mexicanos desde que Andrés Manuel López decidió abrazarlos.

Tal vez algo ya sabía el #Anodino #GoberOcioso “gobernador” así en minúsculas y entre comillas de #Oaxaca #SalomónJaraCruz y por eso anunció en uno de sus MONÓLOGOS BINEURONALES que “no va a permitir que entre la #DEA” a la entidad, una declaración risible porque parece que las dos neuronas que no hacen sinapsis no ancaban a dimensionar el poder del gobierno de los #EstadosUnidos cuando algo se propone.

Entiendo sus limitaciones y quizá él tenía que hacerlo así, porque las acusaciones de que su gobierno está lleno de criminales, no cesa. Apenas un portal consignó información que el líder de la CTM asesinado junto con otras dos personas en la calle de Símbolos Patrios mientras practicaba arrancones #CalebRodrígezOrtega, era funcionario del Instituto de Educación Pública de Oaxaca #IEEPO y “trabajaba” en una escuela del municipio de #ReyesMantecón casi conurbada a la capital.

Del propio #EmilioMontero, Director del #IEEPO y ex presidente municipal de #Juchitán de Zaragoza, se comentan también muchas cosas como que tiene en su nómina a posibles integrantes de una célula criminal en el #Istmo. Lo mismo se dice del propio secretario de gobierno #JesúsRomero a quien relaciona con “el cuquis”, un presunto tirador de droga en el #MercadodeAbasto.

Y bueno #IlCapodiTuttiCapi #NinoMoralesToledo señalado por el ex senador #BenjamínRoblesMontoya, hoy designado representante del #PT ante el #INE, como un narcotraficante y huachicolero, tiene buena fama de que lo es, porque su fortuna valuada en cientos de millones de pesos, no tiene ninguna explicación si sabemos que sus orígenes son humildes y que de chofer de la ex presidenta #SanBlásAtempa #AgustinaAcevedo, no pudo hacer el dinero que ahora tiene… y presume.

Así que habrá que esperar las investigaciones de la milicia norteamericana en suelo patrio para saber qué es lo que pasará en un tiempo no muy lejano. ¿Cuántos #gobernadores de #Morena caerán por haber traicionado los preceptos pejistas de #NoMentir, #NoRobar y #NoTraicionar al pueblo?, de entrada en #Oaxaca deben investigar bien al #GoberOcioso porque hay denuncias que hasta su parentela que tiene una oficina en los bajos del Palacio del #Ayuntamiento, podría estar relacionado con #SindicatosDelNarco.

